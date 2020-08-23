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Önünü kesip bıçaklamıştı! Çakarlı maganda yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2020 17:45 | Son Güncelleme

Hadımköy'de çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı aracın önünü kesip sürücüsünü bıçaklayan saldırgan Avcılar'da yakalandı. Hadımköy'de önceki akşam saatlerinde çakarlı minibüs sürücüsünün, trafikte tartıştığı aracın önünü kesip bıçakladığı görüntüler büyük tepki çekmişti.

Önünü kesip bıçaklamıştı! Çakarlı maganda yakalandı

İddiaya göre, çakarlı minibüsün sürücüsü Muhammed Enes U., seyir halindeyken yol verme tartışması yaşadığı Dadaş Aras'ın önünü kesti. Minibüsünde çakar bulunan Muhammed Enes U. ile Aras arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında önü kesilen Dadaş Aras, cep telefonu ile yaşananları ve araçta bulunan çakarı kaydetmeye başladı. Aras'ın görüntüleri çektiği sırada Muhammed Enes U.'nun küfürler ettiği ve tehditler savurduğu duyuldu. Bir süre sonra telefon kaydı son bulurken saldırganın, Dadaş Aras'ı 5 yerinden bıçakladığı öğrenildi. Saldırganın 6 ayrı suçtan kaydı olduğu ve hakkında yakalama kararı verilip yurt dışına çıkış yasağı konuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün başlattığı çalışma sonucunda ekipler çakarlı minibüsü Büyükçekmece'de bulundu. Minibüs çekiciyle emniyet müdürlüğü otoparkına götürüldü.

AVCILAR'DA YAKALANDI

Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalar yaptı. Çalışmaların ardından Muahammed Esen U. Avcılar'da tespit edilen adreste yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete getirilerek sorguya alınan şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

DHA

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