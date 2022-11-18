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Onur Market çalışma saatleri nedir, pazar günü açık mı? Onur Market şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

18.11.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Onur Market 1996 yılında Özen Grup bünyesinde ilk olarak İstanbul'da açılan market zinciridir. Daha sonra Bursa, Bilecik, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da olmak üzere toplam 173 şubeye ulaşmıştır. Perakende sektöründe hizmet vermeye devam eden Onur Market kurulduğu günden beri uygun fiyatlarıyla dikkat çeken marketlerden biridir. Peki, Onur Market hafta sonu kaça kadar çalışıyor?

Onur Market çalışma saatleri nedir, pazar günü açık mı? Onur Market şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Onur Market adı bilinen ve önemli markaları tüketiciye sunan ve ayrıca kendi özel markaları da olan marketler arasında yer alır. Onur Market'ten hizmet almak isteyen vatandaşların merak ettiği konulardan biri marketin çalışma saatleridir. "Onur Market şubeleri saat kaçta açılıyor?" ve "Onur Market şubeleri saat kaçta kapanıyor?" soruları pek çok kişi tarafından soruluyor.

Onur Market çalışma saatleri nedir?

Bünyesinde bulundurduğu tarımsal ürünleriyle de oldukça tercih edilen bir market zinciri olan Onur market çalışma saatleri hafta içi ve hafta sonu değişiklik göstermez. Haftanın 7 günü halka hizmet vermeye devam eden ve alışveriş imkânı sunan Onur Market mesai saatleri bölgeden bölgeye ve şehirden şehre değişiklik gösterebilir.

Onur Market şubeleri saat kaçta açılıyor?

Onur market kapanma saatine kadar hizmet veren Onur marketin açılış saatleri mağazadan mağazaya göre değişiklik gösterebilir. Onur Market açılış saati 08.00 ila 10.00 arasında değişiklik gösterir. Haftanın 7 günü benzer saatler arasında halka hizmet veren Onur Market öğle arası saatleri herhangi bir ara vermeden çalışmaya devam eder. Onur Market cuma çalışma saatleri içerisinde ara vermeden hizmet verir.

Onur Market şubeleri saat kaçta kapanıyor?

Onur Market kapanma saati her bölgede benzer olsa da bazı durumlarda farklılık gösterebilir. Onur Market kapanış saarı 22.00 olarak belirlenmiştir. Haftanın her günü açık olan Onur Market mesai saatleri ve günleri içerisinde hizmet vermeye devam eder.

Onur market cumartesi pazar kaça kadar açık?

"En uygun fiyatı her zaman Onur'da bulursunuz." sloganı ile hareket eden Onur Market mesai saatleri farklılık gösterebilir. Onur Market hafta sonu çalışma saatleri, hafta içi çalışma saatleri ile aynıdır. Açılış saati mağazadan mağazaya göre değişiklik gösterse de 08.00 ila 10.00 açılır ve 22.00 kapanma saatine kadar hafta sonu da aynı şekilde çalışmaya devam eder.

"Pazar günü Onur market açık mı?" sorusunun cevabı ise evettir. Onur market haftanın 7 günü halka hizmet veren ve alışveriş imkanı sunan marketlerden biridir. Hem cumartesi hem de pazar günleri açık olan market her gün aynı saatlerde alışveriş imkânı sunmaya devam eder. Hafta sonu pazar günü çalışma saatleri de sabah 08.00/10.00 ila 22.00 arasındadır.

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