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OnlyFans CEO'sundan yetişkin içerik açıklaması! Herkes şaşırdı

20.10.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans CEO'su flaş yetişkin içerik açıklaması ile gündeme geldi. OnlyFans CEO'su Amrapali Gan yetişkinlere yönelik içeriklere dair önemli bir detayı açıklığa kavuşturarak "5 yıl" açıklaması yaptı. OnlyFans CEO'sunun açıklaması herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

OnlyFans CEO'sundan yetişkin içerik açıklaması! Herkes şaşırdı

OnlyFans kısa sürede dünya genelinde konuşulmaya başlanan bir yetişkin içerik platformu oldu. Yetişkin içerik platformu OnlyFans'ın abonelik sistemini kullanıp servetine servet katan ünlü isimler dahi var. Ancak bu kez haberimizin konusu OnlyFans ünlüleri değil, haberimizin konusu OnlyFans CEO'sunun flaş açıklaması.

ONLYFANS CEO'SUNDAN YETİŞKİN İÇERİK AÇIKLAMASI GELDİ

TechCrunch'ın aktardığına göre, OnlyFans CEO'su Amrapali (Ami) Gan yetişkinlere yönelik içeriğin sitede 5 yıl daha yer almaya devam edeceğini ve içerik üreticilerinin de sitede kalıp bu içerikler üzerinden para kazanmaya devam edebileceğini doğruladı.

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OnlyFans, imajını yetişkin içerik platformu olmaktan her türlü içerik oluşturucuların bulunacağı Patreon benzeri bir yere dönüştürmek için yoğun çaba harcıyor. Ancak kullanıcılar OnlyFans ile aynı fikirde değil.

YETİŞKİN İÇERİĞİ YASAKLAYACAKTI! AÇIKLAMA ŞAŞIRTICI OLDU

Geçen yıl şirket, sitede yetişkinlere yönelik içeriği yasaklayacağını duyurmuştu. Ancak kullanıcılardan bu duyuruya yoğun itiraz gelmiş, bir haftadan kısa bir süre sonra bu karardan vazgeçilmişti. Platformun aslında yetişkinlere yönelik içerikten uzaklaşmak ve Patreon benzeri bir yere dönüşmek istediğini hesaba kattığımızda, OnlyFans CEO'sunun açıklaması herkes için biraz şaşırtıcı oldu.

OnlyFans'ın yetişkin içerik pazarına uzun vadede nasıl hizmet vermeyi planladığı merak ediliyor.

OnlyFans için hazırlanan 2021 raporuna göre, aynı yıl büyük bir patlama yaptığı görülen platformda 2.1 milyon içerik üreticisi ve 188 milyon fan bulunuyor.

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