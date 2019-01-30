Op. Dr. Yoldaş alkolün zararlarını anlattı

Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Nüket Yoldaş, alkolün sağlığa birçok zararı olduğunu ve Batılı toplumlarda da alkol tüketimiyle ilgili caydırıcı pek çok uygulama olduğunu belirterek, "Batılı toplumlarda alkol tüketimi ile ilgili caydırıcı uygulamaların millet olarak inançlarımız ve özgürlüğümüzle alakasının olmadığını anlayacağımız günlerin geç olmadan gelmesini dilerim" dedi.

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalara göre haftada 5 ila 10 bardak alkollü içecek tüketmenin insan ömrünü 6 aya, 18 bardak ve üstünde alkollü içki tüketmenin de 5 yıla kadar kısaltabileceğinin tespit edildiğini belirten Op. Dr. Nüket Yoldaş, "Bizim bunu vatandaşlarımıza çok acil anlatmamız lazım. Haftalık 100 gram alkol tüketimi, felç riskini yüzde 14, yüksek tansiyon riskini yüzde 24, kalp krizi riskini yüzde 9, aort anevrizması (damar genişlemesi) riskini yüzde 15 artırıyor. Ayrıca Lancet dergisinde Sheffield Üniversitesinden Kardiovasküler Profesörü Tim Chico, çalışmanın alkol tüketiminin sağlık açısından hiçbir yararı olmadığını gösterdiğini söylemişti. Bununla beraber diğer ülkelerde alkol fiyatları bizim ülkemizden iki kat daha maliyetlidir" diye konuştu.

Yoldaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Batılı toplumlarda saat 20.00’den sonra ve park ve bahçelerde içki içimi yasak. Bu şekilde vatandaşlarını koruma politikasıyla caydırıcılık etkili olmaktadır. Fransa, Almanya, Amerika gibi ülkelerde viski fiyatı 40 dolar. Rakının fiyatı 35 dolar ve 20.00’den sonra satımı yasak. Bizim en büyük sorunumuz, sağlığımız ile ilgili caydırıcı özelikleri uygularken ülkemizde yaşayan kitlelere Batılı toplumların alkole olan hassasiyetini anlatmamak. Alkol tüketimi ülkemizde ciddi bir boyut aldı. Sigaraya zam geldiğinde rahmetli babam daha fazla bütçesine zarar vermemesi için günde bir paket içtiği sigarayı günde 5 adede düşürmüştü. O zaman lisedeydim ve sigaranın çok pahalı olmasını istemiştim. Tüketim yaparken yiyeceklere olan bakış açısı değiştirilmeli, kişi canının ne istediğinden çok vücudunun ihtiyacı olan besinleri tercih etmeli. Bu saydığım hususlarda en önemlisi bilinçlenmeliyiz. Batılı toplumlarda alkol tüketimi ile ilgili caydırıcı uygulamaların millet olarak inançlarımız ve özgürlüğümüzle alakasının olmadığını anlayacağımız günlerin geç olmadan gelmesini dilerim."

