Opel Manta GSe ElektroMOD Mayıs ayında ortaya çıkacak!

Sahip olduğu üstün Alman teknolojisini en çağdaş tasarımlarla buluşturan Opel, üretildiği dönem geleceğe ışık tutan efsane modeli Manta’yı sıfır emisyonlu bir ElektroMOD araç olarak sunmaya hazırlanıyor. Opel’in geleceğe yönelik yeni anlayışıyla tekrar şekillenen bir dönemin ikon aracı Manta, heyecan uyandıran modern yüze sahip bir ElektroMOD olarak tasarlanmasıyla dikkat çekiyor. Bu kapsamda, efsanevi Opel Manta’nın karakteristik siyah motor kaputunun altındaki sıralı dört silindirli benzinli motor, yerini güçlü ve modern bir elektromotora bırakıyor. GSe’deki “e” ise artık enjeksiyon yerine elektrikli ifadesini temsil ediyor.

YENİ OPEL MANTA, ÇAĞIN ÖTESİNDE YORUMLANDI

Elektrikli araç teknolojisini en yenilikçi öge ve simgelerle gövdesinde buluşturan Opel Manta’da, ilk bakışta klasik neon sarısı gövdeye uygulanan LED teknolojisi dikkat çekiyor. Geometrik düzene sahip farlar, radyatör ızgarası ve “şimşek” logosu, Opel’in en yenilikçi uygulaması olan “Pixel Vizör” ile birlikte aracın önünde konumlanıyor. Bu kapsamda aracın tüm genişliği boyunca uzanarak bir vizör gibi aracın ön bölümünü kaplayan, grafik ve metin mesajlarıyla iletişim kurabilen Pixel-Vizor, Opel’in sıfır emisyonlu gelecek vizyonunu da dijital bir görsel şölenle gözler önüne seriyor.