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Opel Manta GSe ElektroMOD Mayıs ayında ortaya çıkacak!

26.04.2021 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Opel, bünyesinde en modern ögeleri barındıran ve Opel teknolojisinin dışavurumu olan neo-klasik modeli Manta GSe ElektroMOD’u tanıtmaya hazırlanıyor.

Opel Manta GSe ElektroMOD Mayıs ayında ortaya çıkacak!

Sahip olduğu üstün Alman teknolojisini en çağdaş tasarımlarla buluşturan Opel, üretildiği dönem geleceğe ışık tutan efsane modeli Manta’yı sıfır emisyonlu bir ElektroMOD araç olarak sunmaya hazırlanıyor. Opel’in geleceğe yönelik yeni anlayışıyla tekrar şekillenen bir dönemin ikon aracı Manta, heyecan uyandıran modern yüze sahip bir ElektroMOD olarak tasarlanmasıyla dikkat çekiyor. Bu kapsamda, efsanevi Opel Manta’nın karakteristik siyah motor kaputunun altındaki sıralı dört silindirli benzinli motor, yerini güçlü ve modern bir elektromotora bırakıyor. GSe’deki “e” ise artık enjeksiyon yerine elektrikli ifadesini temsil ediyor.

YENİ OPEL MANTA, ÇAĞIN ÖTESİNDE YORUMLANDI

Elektrikli araç teknolojisini en yenilikçi öge ve simgelerle gövdesinde buluşturan Opel Manta’da, ilk bakışta klasik neon sarısı gövdeye uygulanan LED teknolojisi dikkat çekiyor. Geometrik düzene sahip farlar, radyatör ızgarası ve “şimşek” logosu, Opel’in en yenilikçi uygulaması olan “Pixel Vizör” ile birlikte aracın önünde konumlanıyor. Bu kapsamda aracın tüm genişliği boyunca uzanarak bir vizör gibi aracın ön bölümünü kaplayan, grafik ve metin mesajlarıyla iletişim kurabilen Pixel-Vizor, Opel’in sıfır emisyonlu gelecek vizyonunu da dijital bir görsel şölenle gözler önüne seriyor.

Opel Manta GSe ElektroMOD, ön cephe boyunca “Alman kalbim elektriklendi”, “Sıfır emisyonluyum”, “Ben bir ElektroMOD'um” şeklinde ifadelerle misyonunu Pixel-Vizor aracılığıyla çevresine de yansıtıyor. Pixel-Vizor üzerinden akan Manta vatoz balığı silueti ve Manta logosunun QR kod şeklindeki tasarımının yanı sıra, Rüsselsheim merkezli Alman üreticinin logosunun merkezi olarak parlayarak, iki şimşeğin dairenin içinden vizör’ün şık LED gündüz farlarına doğru çakması gibi detaylar Manta’nın yenilikçi ön estetiğini tamamlıyor.

Opel Manta GSe ElektroMOD-3

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Opel Global Marka Tasarım Müdürü Pierre-Olivier Garcia, “Manta GSe ElektroMOD, tutkulu tasarımcıların, 3-boyutlu modelleme uzmanlarının, mühendislerin, teknisyenlerin, mekanikçilerin ve aynı zamanda ürün ve marka uzmanlarının eseri. Her biri de otomobilleri seven ve yeni şeyler geliştirmekten zevk alan Opel hayranları. Manta GSe ile köklü Opel geleneğinden sürdürülebilir geleceğe doğru bir köprü inşa ediyoruz. Geçmişten günümüze ulaşan zaman ruhu kesinlikle büyüleyici.” ifadelerini kullandı.

19 MAYIS’TA RESMEN TANITILACAK

1970 model Opel Manta A’nın anısına geliştirilen bir model olan Manta GSe ElektroMOD, klasik otomobillerin modern teknolojiyle yeniden yorumlanması olan RestoMod’un en yenilikçi örnekleri arasında yer alıyor. Proje için Opel Classic’in garajından alınarak yeniden hayat verilen Manta A, genç Opel geliştirme ekibinin en yenilikçi ve çözüm odaklı çalışmalarıyla bir rüya otomobil olarak tasarlandı. Tamamen dijital kokpiti, elektrikli bataryaları ve Opel GSe olabilmek adına tüm sportifliği bünyesinde barındıran yeni Manta, aynı zamanda bir ElektroMOD olarak aynı zamanda MODern sürdürülebilir yaşam tarzını da simgeliyor. Opel’in merkezi olan Rüsselsheim’da son rötuşlarının yapıldığı Yeni Opel Manta GSe ElektroMOD, 19 Mayıs 2021’de heyecan verici detaylarıyla tanıtılacak.

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