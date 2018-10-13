HABER

Operasyon sırasında askerlerin üzerine yıldırım düştü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 15:51 | Son Güncelleme

Mardin’in Savur ilçesinde 4 asker, operasyon sırasında yıldırımın düşmesi sonucu yaralandı.

Operasyon sırasında askerlerin üzerine yıldırım düştü!

Edinilen bilgilere göre, Savur ilçesi Sürgücü köyü mevkisinde güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon gerçekleştirdiği bölgeye yıldırım düştü.

Olayda, 4 asker yaralandı. Yaralılar, helikopterle getirildikleri Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı Jandarma Hava Grup Komutanlığı pistinde hazır bekleyen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

İHA

PARTNERSelfie çekerken feci şekilde can verdi!Selfie çekerken feci şekilde can verdi!
Eşinin yanında olduğunu unuttuğu çocuğunun kaçırıldığını sandıEşinin yanında olduğunu unuttuğu çocuğunun kaçırıldığını sandı
Antalya'da hırsızlık operasyonuAntalya'da hırsızlık operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mardin Savur TSK asker

En Çok Okunan Haberler

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Cemal Kaşıkçı olayında dehşete düşüren delil!

Cemal Kaşıkçı olayında dehşete düşüren delil!

Emekliye en az 2 bin 361 TL!

Emekliye en az 2 bin 361 TL!

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allahın lanetli milleti işte.müslüman görünüp Allaha savaş açan bu lanetli millet her türlü belayı hak ediyor.inş kısa zamanda terbiye ve yokoluuş için gönderdiği abd türkiye ve türk milletini tarihe gömecektir.bu amaçlarında her türlü yanlarındayız abd li kardeşlerimizin.
bize dua etmek düşer haydi hep beraber inş tez geberirler :)
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MHP desteğini açıkladı! Teklifi Meclis'e getiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MHP desteğini açıkladı! Teklifi Meclis'e getiriyoruz

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Konya'daki karakolda polise demir çubukla saldırdı

Konya'daki karakolda polise demir çubukla saldırdı

Denizli'de cinayet! Balkondan gelen çığlıkları duydular ama...

Denizli'de cinayet! Balkondan gelen çığlıkları duydular ama...

Alaattin Çakıcı'ya sahte rapor operasyonunda yeni gelişme!

Alaattin Çakıcı'ya sahte rapor operasyonunda yeni gelişme!

İlber Ortaylı sinirlendi: Çok cahiller, hiçbir şey anlamıyorlar!

İlber Ortaylı sinirlendi: Çok cahiller, hiçbir şey anlamıyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.