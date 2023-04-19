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Operasyona 31 ekip ve 280 personel katıldı! İnşaat şirketi sahibi Zehra'nın katil zanlısı yakalandı

19.04.2023 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Y.F. (45), Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal'ı (40) tabancayla öldürmüştü. Y.F. cinayetten 1 ay sonra Diyarbakır'da yakalandı. 31 ekip ve 280 personelin katılımıyla yapılan operasyonda, 1 adet Kalaşnikof tüfek, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Operasyona 31 ekip ve 280 personel katıldı! İnşaat şirketi sahibi Zehra'nın katil zanlısı yakalandı

Olay, 20 Mart'ta saat 14.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda Zehra Çatal'a ait inşaat şirketinde meydana geldi. İş yerine gelen Y.F., iddiaya göre alacak meselesinden tartıştığı Zehra Çatal'a tabanca ile 6 kez ateş açıp, yaya olarak kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, baş ve boyun bölgesinden vurulan Çatal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çatal'ın cenazesi, otopsi işleminin ardından defnedildi.

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DİYARBAKIR'DA YAKALANDI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'da olduğu değerlendirilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekip ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünden toplam 31 ekip ve 280 personelin katılımıyla toplam 16 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, cinayet şüphelisi Y.F. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliyle birlikte ele geçirilen 1 adet Kalaşnikof tüfek, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 75 adet fişeğe el konuldu. Y.F., işlemlerinin ardından Antalya'ya getirilecek. (DHA)

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katil zehra

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