Operasyonlar teröristlerin iletişimini de kopardı

Güvenlik güçlerinin artan operasyon sayısıyla örgütün ikmal kanalları kesildi, bulunan sığınak ve depolarda tonlarca erzak ve malzeme de güvenlik güçlerince imha edildi.

AA muhabirinin güvenlik güçlerinden aldığı bilgiye göre, terör örgütlerine yönelik hem yurt içi hem de yurt dışında çok yönlü mücadeleye devam ediliyor.

Kış üstlenmesine büyük darbe vurulan PKK/KCK'lı teröristler, yerlerinin tespit edilmesinden korktukları için, telsizle haberleşmeyi de en aza indirdi.

MUHAMMED BOZTEPE - İç güvenlik operasyonları ve son dönemde peş peşe başlatılan Kıran operasyonlarıyla inlerine hapsedilen PKK/KCK terör örgütü üyelerinde korku ve panik arttı.

Geçen yıl terör örgütü PKK/KCK'ya 97 bin 377 operasyon yapılırken, sayı bu yılın Kasım ayına kadar olan dönemde 109 bin 423'e ulaştı.

Bu yıl 457'si ölü, 254'ü sağ olmak üzere PKK/KCK'lı 711 terörist etkisiz hale getirilirken 11 bin 383 terörist gözaltına alındı, 301'i ise güvenlik güçlerine teslim oldu.

Başarılı operasyonlar sayesinde son iki yılda 143 ton erzak ve malzeme ele geçirildi.

- Örgüt içi intihar ve infazlar arttı

Örgütten firar ederek güvenlik güçlerine teslim olan birçok terörist verdikleri ifadelerde yaz ve kış mevsimini mağarada geçirmek zorunda kaldıklarını, erzak ve malzeme temininde sıkıntı yaşadıklarını anlattı.

Açlık ve bitmeyen operasyonlardan bunaldıklarını anlatan teröristler, örgüt içi intihar ve infazların sayısının arttığı bilgisini verdi.

