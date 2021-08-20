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  4. Operatör devine bir büyük şok daha! Milyonlarca müşterinin verileri çalındı

Operatör devine bir büyük şok daha! Milyonlarca müşterinin verileri çalındı

20.08.2021 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin büyük cep telefonu operatörlerinden T-Mobile, siber saldırı sonucu 5,3 milyon müşterisinin daha verilerinin çalındığını duyurdu.

Operatör devine bir büyük şok daha! Milyonlarca müşterinin verileri çalındı

Şirketten yapılan açıklamada, T-Mobile sistemlerine yönelik siber saldırıya ilişkin adli analiz ve soruşturma sürecinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 5,3 milyon mevcut faturalı müşterinin yanı sıra 667 bin eski müşterinin hesabına da yasa dışı şekilde erişildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

40 MİLYON MÜŞTERİNİN VERİLERİ ÇALINMIŞTI

Cep telefonuyla ilişkili tanımlayıcı numaralar olan IMEI ve IMSI gibi bilgiler ile telefon numaralarının da ele geçirildiğine işaret edilen açıklamada, siber saldırı nedeniyle risk altındaki müşterilerin korunması için önlem alınmaya devam edildiği kaydedildi.
T-Mobile, 18 Ağustos'ta siber saldırı sonucu 40 milyonun üzerinde eski ve potansiyel müşteri ile 7,8 milyon mevcut faturalı müşterinin hesabına ait verilerin çalındığını açıklamıştı. Böylece, T-Mobile sistemlerine yönelik siber saldırıdan etkilenen müşteri sayısı toplamda 53 milyonu aştı.

Şirket, söz konusu saldırı sonucu müşterilerin ad ve soyadları, doğum tarihleri, sosyal güvenlik numaraları ile ehliyet bilgilerine ulaşıldığını bildirmişti. (AA)

T-Mobile'a siber saldırı: 40 milyonu aşkın müşterinin verileri çalındıT-Mobile'a siber saldırı: 40 milyonu aşkın müşterinin verileri çalındı


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