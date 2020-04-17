Oppo A92s’in renk seçenekleri de belli oldu

TENAA’ya göre Oppo A92s, 6,57 inç boyutunda, diyagonal olarak 2400×1080 piksel çözünürlüğe, 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran ile gelecek. Bu ekranın sol üst köşesinde kamera deliği bulunacak. Arka tasarımı da oldukça farklı. Dörtlü kamera kurulumu ile gelen telefonda yer alan led flaş kameraların tam ortasına yerleştirilmiş. Sol tarafta ses yükseltip azaltmanıza yaraya tuşlar ve sim kart yuvası sağ tarafta ise parmak izi okuyucu mevcut. Parmak izi okuyucunun ekran içine yerleştirilmemiş olması gerçekten çok iyi olmuş. Çünkü ekran içi parmak izi okuyucu sistemi ekranın dışında yer alan parmak izi okuyuculara oranla daha yavaş ve problemli oluyor. Telefonun alt ve üst kısmında mikrafon yer alıyor. Ayrıca 3.5mm kulaklık girişi ve Usb Type -C girişi alt kısımda yer alıyor.

OPPO A92S ÖZELLİKLERİ

TENAA’da yer alan bilgilere göre Oppo A92s, kutudan Android 10 işletim sistemi yüklü olarak gelecek. Telefon gücünü MediaTek’in Dimensity 800 yonga setinden alacak. Yonga setinde 2GHz sekiz çekirdekli bir ana işlemci bulunacak. Oppo A92s, 6GB, 8GB veya 12GB RAM, 128GB ve 256GB depolama alanına sahip olan farklı seçeneklerle birlikte piyasaya sürülecek.