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Oppo A92s’in renk seçenekleri de belli oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.04.2020 12:36 | Son Güncelleme

Oppo A92s yakın zamandan piyasaya sürülecek. Ancak telefonun şu ana kadar ne zaman tanıtılacağı açıklanmadı. Telefonun lansman tarihini heyecanla beklerken özellikleri ve renk seçenekleri sızdırıldı.

Oppo A92s’in renk seçenekleri de belli oldu

TENAA’ya göre Oppo A92s, 6,57 inç boyutunda, diyagonal olarak 2400×1080 piksel çözünürlüğe, 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran ile gelecek. Bu ekranın sol üst köşesinde kamera deliği bulunacak. Arka tasarımı da oldukça farklı. Dörtlü kamera kurulumu ile gelen telefonda yer alan led flaş kameraların tam ortasına yerleştirilmiş. Sol tarafta ses yükseltip azaltmanıza yaraya tuşlar ve sim kart yuvası sağ tarafta ise parmak izi okuyucu mevcut. Parmak izi okuyucunun ekran içine yerleştirilmemiş olması gerçekten çok iyi olmuş. Çünkü ekran içi parmak izi okuyucu sistemi ekranın dışında yer alan parmak izi okuyuculara oranla daha yavaş ve problemli oluyor. Telefonun alt ve üst kısmında mikrafon yer alıyor. Ayrıca 3.5mm kulaklık girişi ve Usb Type -C girişi alt kısımda yer alıyor.

OPPO A92S ÖZELLİKLERİ

TENAA’da yer alan bilgilere göre Oppo A92s, kutudan Android 10 işletim sistemi yüklü olarak gelecek. Telefon gücünü MediaTek’in Dimensity 800 yonga setinden alacak. Yonga setinde 2GHz sekiz çekirdekli bir ana işlemci bulunacak. Oppo A92s, 6GB, 8GB veya 12GB RAM, 128GB ve 256GB depolama alanına sahip olan farklı seçeneklerle birlikte piyasaya sürülecek.

Telefonun ikisi önde dört tanesi arkada olmak üzere 6 kamera ile birlikte geleceği biliniyor. Ön tarafta 16MP + 2MP çözünürlüğünde iki adet kamera, arka kısımda ise 48MP + 8MP + 8MP + 2MP olmak üzere dört adet kamera yer alacak. Kameralar hakkında şimdilik sadece bu kadar bilgi mevcut. Kamera özelliklerini önümüzdeki haftalarda yapılacak tanıtım sırasında öğrenebiliriz.

3920 mAh’lık bir batarya ile gelecek olan telefonda hızlı şarj desteğinin kaç W olacağı da henüz netlik kazanmadı. Son olarak telefonların pembe, gümüş, lacivert ve siyah renk seçenekleri ile piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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