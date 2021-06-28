OPPO A93s TENAA’da ortaya çıktı

China Telecom listesi, OPPO PFGM00 modelinin OPPO A93s 5G olarak piyasaya sürüleceğini doğruladı. Telefon nokta çentik tasarımlı 6,5 inç LCD FHD+ ekran, 8 MP ön kamera ve 48 MP + 2 MP + 2 MP üçlü kamera sistemi ile donatılmış durumda.

NELER SUNACAK?

MT6833 yongasına sahip olan cihazın 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleriyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Her iki modelin de 8 GB bellek ile gelmesi muhtemel.

Bu telefon, 18W hızlı şarj desteği taşıyan 5.000 mAh pil ile geliyor. Diğer özellikleri arasında USB-C bağlantı noktası, 3,5 mm ses jakı ve yana bakan bir parmak izi okuyucu yer alıyor.

OPPO A93s 5G, Ocak 2021’de duyurulan Snapdragon 480 destekli OPPO A93 5G’nin yeni bir versiyonu. Her iki telefon arasındaki tek fark, A93s 5G’nin bir MediaTek yongası ile gelmesi. Oppo A93s 5G cihazının alacağı yonga seti, Dimensity 700, 2x Cortex-A76 çekirdekli (2.2 GHz), Mali-G57 MC2 GPU ve 2.77 Gbps 5G modeme sahip 7 nm (TSMC) olacak.

OPPO A93s 5G’nin 7 Temmuz’da ilk olarak Çin’de piyasaya sürülmesi öngörülüyor. Telefonların 128 GB ve 256 GB sürümlerinin fiyatının sırasıyla 310 dolar ve 340 dolar olması bekleniyor.

Farming Simulator 2022 PC sistem gereksinimleri

