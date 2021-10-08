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Oppo, ColorOS 12 için tarih verdi

08.10.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google’ın, Android 12’nin resmi sürümünü duyurmasından kısa bir süre sonra Oppo, önümüzdeki hafta 11 Ekim’de Android 12 tabanlı ColorOS 12 arayüzünü dünya çapında piyasaya süreceğini duyurdu.

Oppo, ColorOS 12 için tarih verdi

Oppo, Çin’de geçen ay duyurulan sürümden biraz farklı olması beklenen ve bazı Çinli Oppo ve OnePlus birimleri için zaten mevcut olan global ColorOS 12 ROM’unu tanıtacak.

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Oppo ColorOS 12 global ROM’unun dağıtım takvimini henüz ayrıntılı olarak açıklamadı, ancak şirket Malezya ve Endonezya’da Find X3 Pro’nun ColorOS 12 beta sürümü için başvuruları kabul ediyor.

ÜÇ BÜYÜK GÜNCELLEME VADEDİYOR

Oppo, ColorOS 12’nin global ROM’unun lansman tarihini açıklamanın yanı sıra 2019’dan itibaren piyasaya sürülen akıllı telefonları için yazılım güncelleme politikasını da duyurdu. Telefon üreticisi Find X serisi için üç büyük Android güncellemesi, Reno/F serisi için iki Android güncellemesi ve bazı A serisi modeller için bir Android güncellemesi sunuyor.

Oppo geçtiğimiz günlerde Çin’de gerçekleştirdiği bir etkinlikte Android 12 tabanlı akıllı telefon arayüzü ColorOS 12’yi tanıtmıştı.

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akıllı telefon
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