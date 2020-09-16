OPPO Enco W51 Türkiye'de satışa çıktı! İşte OPPO Enco W51'in fiyatı

OPPO Enco W51 kablosuz kulaklık, bundan yaklaşık 3 ay önce Oppo Band ile birlikte tanıtılmıştı. Her iki ürününü tanıtımdan kısa bir süre sonra seçili pazarlarda satışa sunan OPPO, şimdi ise OPPO Enco W51'i Türkiye'ye getirdi. OPPO Enco W51, Türkiye'de satışa çıktı.

OPPO ENCO W51 ÖZELLİKLERİ

Kablosuz kulaklık OPPO Enco W51'in fiyatına geçmeden biraz özelliklerinden bahsedelim. Tasarımıyla AirPods Pro'yu andıran ancak renk seçenekleriyle ayrışan OPPO Enco W51, gürültü engelleme teknolojisine sahip. Bu sayede kulaklık 35 dB'e kadar gürültü engelleme desteği verebiliyor. Oppo Enco W51'in her bir kulaklığında üçer tane mikrofon bulunuyor. Bu mikrofonlar sayesinde telefonla görüşme yapılabiliyor. Dokunmatik tuşlar sayesinde çeşitli kontroller kulaklık üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Buna ek olarak kulaklığın diğer birçok kablosuz kulaklık gibi IP54 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasına sahip olduğunu da belirtelim. Daha yüksek dayanıklılık sunan IP67 sertifikası ise yok.

OPPO'nun Türkiye'ye gelen yeni kablosuz kulaklıkları tatmin edici bir pil performansı vadediyor. OPPO'nun iddiasına göre Enco W51, 15 dakikalık şarj ile 3 saat kullanım sağlayabiliyor. 80 dakikalık şarj ise kutuyla birlikte 24 saate kadar kullanım sunuyor. Bluetooth 5.0 ile gelen OPPO Enco W51'in kutusu Qi kablosuz şarj protokolünü desteklediği için kablosuz olarak da şarj edilebiliyor.

OPPO ENCO W51 FİYATI

OPPO Enco W51 fiyatı için 899 TL'lik bir fiyat etiketi belirlenmiş durumda. OPPO Enco W51, Doğal Beyaz ve Işıltılı Mavi renk seçenekleri ile ülkemizde satışta bulunuyor.

