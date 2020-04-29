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Oppo Find X2 Türkiye'de! İşte Oppo Find X2'nin fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.04.2020 14:01 | Son Güncelleme

Oppo, Oppo Find X2'nin Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Snapdragon 865 işlemcisiyle, 120 Hz yenileme hızına sahip ekranıyla öne çıkan Oppo Find X2 Türkiye topraklarına giriş yaptı. Peki Oppo Find X2 fiyatı ne kadar?

Oppo Find X2 Türkiye'de! İşte Oppo Find X2'nin fiyatı

Oppo Find X2 sabah saatlerinde, daha Türkiye tanıtımı yapılmadan bir operatör aracılığıyla satışa sunulmuştu. Türkiye lansmanını tamamlanmadan telefonu satışa sunan operatör mağazası, tepkilerin hedefi olmuştu. Nitekim, operatörün bekleyemediği o lansman sonunda gerçekleşti. Oppo Find X2'nin Türkiye tanıtımı yapıldı.

OPPO FİND X2 ÖZELLİKLERİ NELER?

Find X2'nin özelliklerini yeri gelmişken şöyle bir hatırlayalım. Oppo'nun amiral gemisi akıllı telefonu 6.7 inç büyüklüğünde QHD+ çözünürlüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekran kullanıyor. Bu ekranın altında ise Snapdragon 865 işlemcisi bulunuyor. Akıllı telefonun RAM değeri ise tam 12 GB. Oppo Find X2'nin arka tarafında ise 48 MP + 12 MP ultra geniş açılı + 13 MP telefoto olmak üzere 3 arka kamera yer alıyor. Ön tarafta ekranın sol kısmında ise 32 MP çözünürlüğünde ön kamera bizleri selamlıyor.

Oppo Find X2

İŞTE OPPO FİND X2'NİN TÜRKİYE FİYATI

Oppo Find X2 Türkiye fiyatı Oppo Türkiye tarafından 9 bin 999 TL olarak belirlendi. Bu fiyat rakip amiral gemilere nazaran oldukça yüksek. Üstelik bu fiyatın lansmana özel olduğu belirtilmekte. Yani kısa bir süre sonra Oppo Find X2'nin fiyatı tekrar yükselebilir. Telefon halihazırda çeşitli internet mağazalarında listelenmiş durumda.

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