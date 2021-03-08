Oppo gözünü zirveye dikti

En çok kullanılan akıllı telefon markası yarışında son derece kıyasıya bir mücadele yer alıyor. Birçok marka aynı zamanda yeni modeller ile etkisini daha da güçlendirmek istiyor. Mesela Apple her sene yeni modeller satışa sunarak cazibesini artırıyor. Ancak her yıl çıkan modellerin bir önceki yıldan açıkçası pek bir farkı bulunmuyor.

Samsung, Huawei ya da Xiaomi gibi şirketler yine benzer stratejilere sahip. Birçok kişi onların yeni değişiklikler yapmadan piyasaya cihaz sunmasını doğru bulmuyor. Ancak mevcut akıllı telefon şirketleri arasında bir tercih yapmak gerekiyor. Çinli tüketiciler ise seçimini yaptı.

ÇİN'İN LİDERİ OPPO OLDU

Counterpoint Research tarafından yapılan araştırmalar sonucunda Oppo şirketi Ocak 2021 tarihinde Çin'de devasa bir pay elde etti. Akıllı telefon sektöründe yaşanan bu pay yükselişi onu zirveye taşıdı.

Oppo markasının ürünleri elbette Türkiye’de de bulunuyor. Her ne kadar büyük bir çoğunluk tarafından daha çok Apple ve Xiaomi gibi markalar ön plana çıksa bile yine de Oppo şu anda Çin'de lider konumuna yükseldi. Huawei, Apple ve Xiaomi ise listede yüzde 16 pazar payını paylaşıyor. Bu gerçekten de son derece ilginç bir tablo.