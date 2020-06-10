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Oppo işlemciler için resmi bir açıklama yapıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.06.2020 12:10 | Son Güncelleme

Daha önce gelen bilgilere göre Oppo tıpkı Huawei, Apple ve Samsung gibi kendi işlemcisini geliştirme kararı almıştı. Hatta Oppo işlemciler MediaTek ve Qualcomm’dan transfer edilen mühendisler tarafından geliştirilecekti.

Oppo işlemciler için resmi bir açıklama yapıldı

Oppo bu konuda çok yüksek maliyetlere katlanmaya hazır. Çünkü Huawei’nin başına gelenlerin bir benzeriyle karşılaşmak istemiyor. Huawei’nin karşılaştığı işlemci yaptırımı sonrası Çinli üretici Oppo bu adımı daha hızlı atabilmek için bir takım adımlar attı.

ARM MİMARİSİNDE OLACAK

Firmadan Liu Bo, Apple’ın A serisi, Samsung’un Exynos serisi ve Huawei’nin Kirin serisi gibi kendi mobil işlemcilerini geliştirdiğini resmi olarak duyurdu Oppo işlemciler hakkında şimdilik bir bilgi yok ancak tıpkı diğer yonga setlerinde olduğu gibi Oppo’nun geliştireceği işlemcilerde de ARM mimarileri temel alınacak. İşlemcilerin 5nm fabrikasyon süreci sonunda mı 7nm fabrikasyon süreci sonucunda mı üretileceği henüz bilinmiyor. Ancak Oppo’nun direk 5nm sürecine dahil olunması bekleniyor.

Şu anda Oppo piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarda MediaTek ve Qualcomm yonga setlerini kullanıyor. Son olarak Reno4 ve Reno4 Pro akıllı telefonlar tanıtılmıştı. Oppo bu telefonlarda Qualcomm’un Snapdragon 765G yonga setini kullanmıştı. Ülkemizde oldukça popüler olan Reno3 5G’de MediaTek Dimensity 1000L yonga seti tercih ediliyor. Reno3 modeli Türkiye pazarı gibi bazı pazarlarda S765G yonga setini kullanırken bazı pazarlarda ise MediaTek Helio P90 işlemci kullanılıyor.

XİAOMİ DE DENEMİŞTİ

Benzer bir girişim Çinli üretici Xiaomi tarafından da denenmiş ancak Xiaomi kısa süre sonra geri adım atmıştı. Şirket bu konuyu tamamen rafa kaldırmış gibi gözüküyor. Bakalım Oppo işlemciler performans olarak rakipleri ile ne derece rekabet edebilecek.

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