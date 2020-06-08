Oppo, Reno 4 serisi için tanıtım videosu yayınladı

Oppo Reno serisinin son üyelerinin tanıtıldığından haberiniz var mı ? Reno 4 ve Reno 4 Pro ismi verilen bu telefonlar için Oppo resmi tanıtım videosu yayınladı. Videoyu izlediğinizde ilk dikkat çeken detay telefonun gece modu ile video çekme performansı. Ayrıca geniş açılı video çekme detayı telefonun kamerasını biraz özel kılıyor.

Telefonlar için yayınlanan resmi tanıtım videosunda telefonların video kamera performansı, fotoğraf çekme kalitesi, 5G çekim gücü, 65W hızlı hızlı şarj özelliği, 90 Hz yenileme hızı ve boyutları ön plana çıkarılıyor. Bu videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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