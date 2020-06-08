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  4. Oppo, Reno 4 serisi için tanıtım videosu yayınladı

Oppo, Reno 4 serisi için tanıtım videosu yayınladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.06.2020 12:40 | Son Güncelleme

Oppo Reno 4 ve Reno 4 Pro için resmi tanıtım videosu yayınlandı. Videoda telefonların dikkat çeken özelliklerine değiniliyor.

Oppo, Reno 4 serisi için tanıtım videosu yayınladı

Oppo Reno serisinin son üyelerinin tanıtıldığından haberiniz var mı ? Reno 4 ve Reno 4 Pro ismi verilen bu telefonlar için Oppo resmi tanıtım videosu yayınladı. Videoyu izlediğinizde ilk dikkat çeken detay telefonun gece modu ile video çekme performansı. Ayrıca geniş açılı video çekme detayı telefonun kamerasını biraz özel kılıyor.

Telefonlar için yayınlanan resmi tanıtım videosunda telefonların video kamera performansı, fotoğraf çekme kalitesi, 5G çekim gücü, 65W hızlı hızlı şarj özelliği, 90 Hz yenileme hızı ve boyutları ön plana çıkarılıyor. Bu videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

İlgili videoyu izlemek için buraya tıklayınız

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