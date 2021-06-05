Oppo Reno 5 Lite neler vaat ediyor?

Oppo Reno 5 Lite’ın en önemli özelliklerinden bir tanesini ekranı oluşturuyor. Büyük ekran, bir şeyler okumak, oynamak ve izlemek için ideal.6.43 inç değerdeki ekran, Amoled teknolojisi üzerine inşa edilmiş ve FHD+ çözünürlük sunuyor. İç ve dış mekân kullanımlarında yeterli netlik sunabiliyor. Dokunuşlara hızlı cevaplar verebiliyor. Ek olarak, uzun süreli kullanımlarda gözlerinizin zarar görmemesi için göz konforu modunu da barındırıyor.

OYUNLAR İÇİN İDEAL PERFORMANS

Telefon, MediaTek Helio P95 çipsetiyle geliyor. Bunun yanında 8GB RAM ve 128GB dahili depolama faktörleri var. Android 11 işletim sistemine sahip telefon, oyun ve uygulama çalıştırma performanslarıyla tatmin edecektir.Yaptığımız denemelerde, Call of Duty Mobile gibi iyi grafiklere sahip bir oyunu rahatlıkla oynayabildik. Genellikle akıcı performans sunan oyun, görsel olarak da tatmin edici düzeyde.

DÖRTLÜ KAMERA SİSTEMİ

Telefonun arka tarafında yapay zeka destekli dörtlü kamera sistemi konumlandırılmış: 48+8+2+2MP.

Kameralar size pek çok seçenek sunuyor. Geniş açılı çekimler yapabilir, bokeh efektli fotoğraflar çekebilir ya da 4cm mesafeden makro çekimler gerçekleştirebilirsiniz.