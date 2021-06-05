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Oppo Reno 5 Lite neler vaat ediyor?

05.06.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli üretim OPPO Reno5 Lite, özellikle büyük ekranı ve güçlü piliyle dikkatleri üzerine topluyor. Peki Android 11 işletim sistemine sahip olan telefon kullanıcılara neler vaat ediyor.

Oppo Reno 5 Lite neler vaat ediyor?

Oppo Reno 5 Lite’ın en önemli özelliklerinden bir tanesini ekranı oluşturuyor. Büyük ekran, bir şeyler okumak, oynamak ve izlemek için ideal.6.43 inç değerdeki ekran, Amoled teknolojisi üzerine inşa edilmiş ve FHD+ çözünürlük sunuyor. İç ve dış mekân kullanımlarında yeterli netlik sunabiliyor. Dokunuşlara hızlı cevaplar verebiliyor. Ek olarak, uzun süreli kullanımlarda gözlerinizin zarar görmemesi için göz konforu modunu da barındırıyor.

OYUNLAR İÇİN İDEAL PERFORMANS

Telefon, MediaTek Helio P95 çipsetiyle geliyor. Bunun yanında 8GB RAM ve 128GB dahili depolama faktörleri var. Android 11 işletim sistemine sahip telefon, oyun ve uygulama çalıştırma performanslarıyla tatmin edecektir.Yaptığımız denemelerde, Call of Duty Mobile gibi iyi grafiklere sahip bir oyunu rahatlıkla oynayabildik. Genellikle akıcı performans sunan oyun, görsel olarak da tatmin edici düzeyde.

DÖRTLÜ KAMERA SİSTEMİ

Telefonun arka tarafında yapay zeka destekli dörtlü kamera sistemi konumlandırılmış: 48+8+2+2MP.
Kameralar size pek çok seçenek sunuyor. Geniş açılı çekimler yapabilir, bokeh efektli fotoğraflar çekebilir ya da 4cm mesafeden makro çekimler gerçekleştirebilirsiniz.

Örneğin, dual video özelliği sayesinde, aynı anda hem arka kamera hem de ön kamerayı aktifleştirerek çekimler yapabilirsiniz. Yapay zekâ destekli renkli çekim modlarında da kendinizi renkli, arka planı siyah beyaz hale getirerek de çekimler yapabilirsiniz.

Arka kamera tarafında 4K 40FPS video çekim seçeneğinin de olduğunu söyleyelim.

Önde de 32MP kamera var ve hem selfie’ler hem de internet üzerinden yapacağınız görüntülü görüşmeler için yeterli performansa sahip. Aynı şekilde, ön kamerada da yapay zekâ destekli renkli portre fotoğraf modu var. Kendinizi renkli, arka planı da siyah beyaz olarak çekebiliyorsunuz.

TÜM GÜN YETERLİ PİL PERFORMANSI

OPPO Reno5 Lite, 4310mAh pille geliyor ve bu pil, hızlı şarj desteği de sunuyor. Oppo’nun 30w değerde Vooc 4.0 hızlı şarj teknolojisine destek veren telefon, tek şarj ile yoğun kullanımda dahi bir günü rahatlıkla çıkarmanızı sağlıyor. Normal kullanımda ve güç tasarruf modu da açık ise, tek şarj ile iki günü de geride bırakmanız mümkün.

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