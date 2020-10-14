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Oppo şimdi de akıllı televizyon üretecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.10.2020 10:07 | Son Güncelleme

Oppo ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Oppo şimdi de akıllı televizyon üretecek. İşte konuyla ilgili detaylar.

Oppo şimdi de akıllı televizyon üretecek

Şimdiye kadar ürettiği akıllı telefonlarla isminden söz ettiren Oppo ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. 2020 ile birlikte ilk akıllı saatini satışa sunan Çinli üretici şimdi de ilk akıllı televizyonu için geri sayıma geçmiş durumda.

Aslında Çinli akıllı telefon üreticilerinin akıllı TV pazarına girmesine alışıkız. Keza daha önce de Xiaomi, realme gibi isimler akıllı TV pazarında boy göstermişlerdi. Akıllı televizyon pazarındaki rekabetin, akıllı telefon pazarındaki rekabete oranla biraz daha az olduğu söylenebilir.

Lakin söz konusu Çin olduğunda elbette durum değişiyor. Çünkü Çin’de onlarca yerli akıllı televizyon üreticisi bulunuyor. Bu üreticilerden pek çoğu global pazara açılmadıkları için isimlerini bilmiyoruz.

Oppo ilk akıllı televizyonunu 19 Ekim‘de düzenleyeceği özel bir etkinlikle tanıtacak. Oppo’nun bu etkinlikte 55″ ve 65″‘lik iki farklı model tanıtması bekleniyor. Bu modellerin ekran boyutları farklı olsa da teknik özellikleri kısmen aynı olacak. Her iki TV modelinde de 4K desteği mevcut olacak.

120Hz ekran yenileme hızına sahip olan televizyonların model numaraları ise A65UB00 ve A55UB00 olarak belirlenmiş durumda.

Oppo’nun akıllı televizyon sektöründe ne derece etkin bir rol benimseyeceği şimdilik soru işareti. Çinli üretici muhtemelen önümüzdeki günlerde global pazarda da boy göstermek için girişimlerde bulunacaktır.

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