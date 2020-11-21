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Oppo X 2021 BOE imzasıyla geliyor

21.11.2020 09:52 | Son Güncelleme:
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Oppo X 2021 BOE imzasıyla geliyor

Oppo’nun geçtiğimiz günlerde tanıttığı yenilikçi modelinin ekranını tasarlayan isim ortaya çıktı. İşte Oppo X 2021 ile ilgili detaylar.

Akıllı telefon pazarının yükselen isimlerinden biri olan Oppo geçtiğimiz günlerde yenilikçi bir model tanıtmıştı. Tanıtılan bu modeldeki en dikkat çekici unsur ise ekranın enine bir şekilde uzamasıydı.

Son dönemde yenilikçi tasarımlara artık alıştık. Samsung ve Huawei gibi firmalar katlanabilir ekranlı modelleriyle geniş kitlelere ulaşmayı başarmışlardı. Oppo ise katlanabilir ekranlı yeni bir model yerine yepyeni bir tasarımla karşımıza çıktı.
Oppo’nun yenilikçi modeli genel itibariyle teknoloji tutkunlarının beğenisini kazanmayı başardı. Peki ama Oppo’nun yenilikçi ekranının arkasında hangi firma var?

Bilindiği üzere akıllı telefon üreticilerinin pek çoğu ekran tarafında farklı firmalarla çalışıyor. Örneğin Apple, iPhone modelleri için OLED ekran tedarikini Samsung’dan yapıyor.

Zaten dünya OLED ekran pazarının çok büyük bir bölümü Güney Koreli şirketlerin elinde diyebiliriz. LG ve Samsung şimdilik OLED ekran pazarını domine etmiş durumda. Fakat Çin’de de yükselen bir değer var. O da BOE.

Huawei, Honor, Xiaomi ve daha pek çok Çinli üretici OLED ekran tarafında BOE ile çalışıyor. Şimdi bunlara bir yenisi daha eklendi. Oppo.

Oppo geçtiğimiz günlerde tanıttığı yenilikçi modelinde BOE tarafından üretilen panelleri kullandığını açıkladı. Bu panellerin ne derece başarılı olduğunu ise zaman gösterecek.

Bu arada bilmeyenler için dip not olarak belirtelim. Huawei’nin Mate X serisinde kullandığı ekranlarda da BOE imzası bulunuyor.

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