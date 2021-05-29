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OPPO yeni bir TWS kulaklık tanıttı

29.05.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ENCO Free2 adlı yeni model, 42dB’ye kadar Aktif Gürültü Önleme ve DYNAUDIO tarafından ses ayarı gibi önemli yükseltmeler ile ön plana çıkıyor.

OPPO yeni bir TWS kulaklık tanıttı

OPPO Enco Free2 , selefinin yarı açık tasarımından farklı olarak kulak içi bir tasarım getiriyor. Önceki model gürültü izolasyonunda özellikle iyi değildi, ancak kulak içi tasarım ve Aktif Gürültü Önleme (ANC) ile Free2 bu sorunu çözüyor. Aslında, Gürültü Önleme, yeni kulaklıkların en önemli özelliklerinden biridir. OPPO, mükemmel ANC sağlamak için 3 çekirdekli bir yonga kullandı ve kulaklıkların, fiyat aralığında kulakiçi kulaklıklar için en yüksek ses yalıtım seviyelerinden biri olan 42dB’ye kadar gürültüyü engelleyebileceğini iddia ediyor. OPPO ayrıca, Free2’nin rüzgar gürültüsünden de önemli ölçüde izolasyon sunduğunu iddia ediyor.

OPPO’nun DYNAUDIO ayarını daha ucuz olan ‘Free’ serisine getirdiğini görmek de güzel. Bununla birlikte, şarj çantasında DYNAUDIO logosunun bulunduğu Enco X’in aksine, bu marka hiçbir yerde Free2’nin kutusunda veya kasasında görülmez. Bununla birlikte, Danimarkalı ses şirketi kulaklıkları ayarladığında, öncekinden daha iyi bir ses bekleyebiliriz.
Enco Free2 ayrıca Giriş Korumasını da yükseltir. Kulakiçi kulaklıklar, yalnızca IPX4 derecelendirmeli Enco Free’nin aksine IP54 sertifikalıdır. Bu nedenle yeni kulaklıklar, rutin plaj gezileriniz için de daha bir güvenli kullanım sunuyor.

Yeni kulaklıkların diğer özellikleri arasında, OPPO’nun sesin işitme seviyenize göre özelleştirilmesine izin verdiğini iddia ettiği kişiselleştirilmiş bir dinleme teknolojisi, şeffaflık modu (ANC’li diğer kulaklıklarla aynı), 42 ms düşük gecikme süresi ve uzaktan fotoğraf çekimi, VLOG çekim modu (çift deklanşörü etkinleştirmek için kulaklığa tıklayın). Uzaktan çekim modunun şu anda yalnızca yeni OPPO Reno6 serisinde mevcut olduğunu ve önümüzdeki haftalarda daha fazla akıllı telefona sunulacağını unutmayın.

Enco Free2, ANC açıkken 4,5 saate kadar ve ANC olmadan 6,5 saate kadar ses çalma vaat ediyor. Şarj kutusu ayrıca 30 saate kadar bir oynatma süresi ekliyor.

Yeni OPPO Enco Free2, 5 Haziran’dan itibaren  94 dolar karşılığında Çin’de satışa sunulmaya başlanacak Avrupa pazarındaki çıkış tarihi belli olmasa da kısa süre sonra tanıtılması bekleniyor.

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