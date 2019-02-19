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Opr. Dr. Nagihan Saz: HPV'den aşıyla korunmak mümkün

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.02.2019 11:32 | Son Güncelleme

JİNEKOLOG Nagihan Saz, özellikle kadınlarda rahim ağzı kanserine yol açtığı bilinen human papilloma virüsünün (HPV), kadınlar kadar erkekleri de etkilediğini söyledi.

Opr. Dr. Nagihan Saz: HPV'den aşıyla korunmak mümkün

İZMİR, (DHA)- JİNEKOLOG Nagihan Saz, özellikle kadınlarda rahim ağzı kanserine yol açtığı bilinen human papilloma virüsünün (HPV), kadınlar kadar erkekleri de etkilediğini söyledi. İnsanların yüzde 80'inin hayatının bir döneminde bu virüsle karşılaştığını belirten Opr. Dr. Saz, "Bağışıklık sistemi güçlü olanlar bu virüsü yener, ancak bazılarında uzun süre kalır ve o zaman hastalıklara yol açabilir. İki cins de bu virüsten ve neden olacağı kanserlerden aşıyla korunabilir" dedi.
Kent Bayraklı Tıp Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Nagihan Saz, HPV'nin kadınlarda siğil, rahim ağzı, anüs, vajen ve vulva; erkeklerde de siğil, penis ve anüs kanserlerinin nedeni olduğunu söyledi. HPV'nin 100'den fazla tipi olduğunu, dil, boğaz ve bademcikte de kansere yol açabildiğini kaydeden Opr. Dr. Saz, risk faktörlerini de 'Çok erken yaşlarda cinsel aktivitenin başlaması, birden çok partnerle birlikte olmak, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları geçirmiş olmak, sigara içmek ve bağışıklık sisteminin zayıf olması' olarak sıraladı.
RAHİM AĞZI KANSERİ EN ÇOK BİLİNENİ
HPV'nin en çok rahim ağzı kanseriyle gündeme geldiğine dikkat çeken Opr. Dr. Nagihan Saz, "Rahim ağzı kanseri, dünyada kadınlarda görülen kanserler içinde üçüncü sırada, kansere bağlı ölümlerin ise başında yer alır. Düzenli tarama yapılarak önlenebilen kanser türlerinden biridir. Aşıyla korunulabilen bir kanserdir" diye konuştu.
Opr. Dr. Saz, "HPV genellikle ciltten cilde yakın temasla, vajinal, oral ve anal seksle bulaşır. İnsanların yüzde 80'ini hayatının bir döneminde bu virüsle karşılaşır, bağışıklık sistemi güçlü olanlar bu virüsü yenerler ve herhangi bir hastalığa yol açmadan vücuttan temizlenir. Ancak bazılarında uzun süre kalır ve o zaman hastalıklara yol açabilir. Bunlardan aşıyla korunmak mümkün. En iyi aşı etkinliği cinsel aktivite başlamadan yapıldığında olur. O nedenle 9 yaşından itibaren tüm kız ve erkek çocuklarına HPV aşısı yapılmasını öneririz. Daha önce aşılanmamışlarda 45 yaşına kadar aşı önerilebilir. HPV taşıyor olmanın (pozitif HPV testi) kanser olunduğu anlamına gelmeyeceği, HPV aşısının HPV enfeksiyonuna veya kansere yol açmadığının da bilinmesi gerekir" dedi.

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