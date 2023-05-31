KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Optik illüzyon resmindeki tüm yüzleri sadece yüksek zekalılar görebiliyor

Optik illüzyon resmindeki tüm yüzleri sadece yüksek zekalılar görebiliyor

31.05.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Optik illüzyonlar görsel algıyı değiştiren bir halüsinasyonun aksine, gerçeklikten farklı görünen görsel bir deneyimdir. Özgünlük ve keskin gözlem yetenekleri gibi zihinsel özellikleri değerlendiren optik illüzyonlar oldukça takip edilir. Aşağıdaki yer alan optik illüzyondaki tüm yüzleri sadece keskin gözlere sahip yüksek zekalıların görebildiği belirtildi.

Optik illüzyon resmindeki tüm yüzleri sadece yüksek zekalılar görebiliyor

Alışılmadık bir düşünce veya şeyleri farklı görme perspektifi, optik bir yanılsamanın tespit edilmesine yardımcı olabilir. Keskin gözlem becerileri ve muhakeme mantığı gibi bilişsel yetenekleri değerlendiren psikolojik bir testtir. Optik illüzyonlar beynin işleyişi ve gücü hakkında bilgi verebilir.

5 SANİYEDE BULMANIZ GEREKİYOR

Aşağıda yer alan resimde farklı eylemler gerçekleştiren gizlenmiş tüm yüzleri bulmak için orijinallik ve zeki gözlem yetenekleri dahil olmak üzere zihinsel yeteneklerinizi kullanmalısınız. Tüm yüzleri bulabilmek için 5 saniye zamanınız vardır.

Ekran görüntüsü 2023-05-31 085907

Optik İllüzyon, bir odanın veya tek bir karenin düzgün olmayan şekilde bölünmüş bir görüntüsünü gösterir. Ve senin görevin resimde gizlenmiş tüm yüzleri bulmak. Şimdi görüntüyü bölümlere ayırın ve hiçbir ipucunu kaçırmayın. Bu optik illüzyonu sonuçlandırmak için tüm beyninizi, mantıksal muhakemenizi, gözlem gücünüzü ve diğer becerilerinizi kullanın.

Hâlâ cevap bulmakta zorlanıyorsanız, tüm gizli yüzleri görmek için lütfen aşağıdaki resme bakın.

Ekran görüntüsü 2023-05-31 092103


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sinekleri saniyeler içerisinde kovan yöntemi paylaştıSinekleri saniyeler içerisinde kovan yöntemi paylaştı
Sararmış tuvalet taşlarını 5 dakikada bembeyaz yapıyorSararmış tuvalet taşlarını 5 dakikada bembeyaz yapıyor
Zımpara gibi sertleşen havluları yumuşacık yapan doğal çözümZımpara gibi sertleşen havluları yumuşacık yapan doğal çözüm
Anahtar Kelimeler:
Resim zeka Optik illüzyon bulma zeki Göz zihin

En Çok Okunan Haberler

'Kaybettiniz' yorumu gelince... Bakın ne dedi

'Kaybettiniz' yorumu gelince... Bakın ne dedi

Çılgın Dondurmacı'nın mini etekli müşterisiyle dansı olay oldu!

Çılgın Dondurmacı'nın mini etekli müşterisiyle dansı olay oldu!

Resimdeki atı sadece çok keskin gözlere sahip olanlar görebiliyor

Resimdeki atı sadece çok keskin gözlere sahip olanlar görebiliyor

Resimdeki tüm yüzleri sadece yüksek zekalılar görebiliyor

Resimdeki tüm yüzleri sadece yüksek zekalılar görebiliyor

İlişkinizin bir ömür boyu sürebileceğini gösteren 9 şey

İlişkinizin bir ömür boyu sürebileceğini gösteren 9 şey

Spor ayakkabıları yıpratmadan yeni gibi bembeyaz yapıyor

Spor ayakkabıları yıpratmadan yeni gibi bembeyaz yapıyor

İlginizi Çekebilir

Şaka yapmak istemişti! Bir anda kanlar içinde kaldı

Şaka yapmak istemişti! Bir anda kanlar içinde kaldı

Tren doluydu! Genç kızın yüzüne oturmak istedi

Tren doluydu! Genç kızın yüzüne oturmak istedi

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Seçim sonrası Birce Akalay'dan Kılıçdaroğlu paylaşımı!

Seçim sonrası Birce Akalay'dan Kılıçdaroğlu paylaşımı!

Tüm ailesini katletti! Savunmasını duyan inanamadı

Tüm ailesini katletti! Savunmasını duyan inanamadı

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.