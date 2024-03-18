Optik illüzyon: Sadece keskin gözlere sahip kişiler gizli balığı 7 saniye içinde bulabiliyor

Görme yeteneğinizi optik bir illüzyonla test etmek ister misiniz? Bazı zeka oyunlarının diğerlerinden çok daha zor olduğu biliniyor. Bazı bulmacalar zekanızı test etmenin iyi bir yolu olabilirken bazıları sadece eğlence amaçlıdır. Şimdi gerçek bir optik illüzyon testi çözmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Zorlu test ve cevabına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

KESKİN GÖZLERİN HIZLA ÇÖZDÜĞÜ OPTİK İLLÜZYON TESTİ

Bu testte göreviniz ormandaki gizli balığı tespit etmektir. Fotoğrafta akçaağaç şurubu toplamakla meşgul insanların olduğu bir kış manzarası görülüyor. Resimdeki gizli balığı bulmak için keskin görüşünüzü kullanmanız gerekiyor. Tamamlamak için görüntünün tamamını gerçekten taramanız gerekecek. Bu optik illüzyonun yedi saniyelik bir sınırı olduğunu unutmayın. Başlamak için kış manzarasının her yerine bakarak başlayın. O zaman bir yerlerde gizlenen balıkları bulabilirsin.

Bunun gibi bulmacaları deneyerek problem becerilerinizin geliştirilebileceği söyleniyor. Ve bunun gibi testlerle kendinize meydan okumak pek çok olumlu sonuç doğurabilir. Son araştırmalar beyninizin yaşlanmasını bile durdurabileceğini gösteriyor.

Exeter Üniversitesi ve King's College London tarafından yapılan bir çalışmada, benzer egzersizlerin yetişkinlerin hafızasını geliştirebildiği ve beyin fonksiyonlarını on yıl kadar iyileştirebildiği ortaya çıktı. Bazı uzmanlar ayrıca yanal düşünmeyi teşvik ettiklerine ve bunun da kendimizi yaratıcı ve tatmin olmuş hissetmemizi sağlayabileceğine inanıyor. (DailyStar)







