Optik illüzyonda gördüğünüz ilk şey nasıl biri olduğunuzu söylüyor! Yargılayıcı mısınız?

Bu optik illüzyon, fazla yargılayıcı olup olmadığınızı ortaya çıkarabiliyor. Fotoğrafı ilk olarak içerik yaratıcısı Mia Yilin paylaştı ve binlerce kişiden etkileşim aldı. Optik illüzyonda hem bir karga resmi hem de bir adamın yüzünün yan profilini gözüküyor. Bir optik yanılsama, ilk gördüğünüz şeye bağlı olarak yargılayıcı olup olmadığınızı ortaya çıkarabilir.

Bu görüntü, kendinizi çok eleştirdiğinizi veya çok güçlü fikirleriniz olup olmadığını söyleyebilir. Fotoğrafta hem karga hem de resmedilen bir yüz var, hangisini ilk gördüğünüze bağlı olarak nasıl bir kişiliğe sahip olduğunuzu ortaya koyabilirsiniz.

Fotoğraf, bir kayanın tepesindeki kara bir kargayı tasvir ediyor. Kuşun altında üst üste dizilmiş daha küçük kayalar var. Minik kayalar bir adamın yüzünün şeklini oluşturuyor. Mia'ya göre, önce hangi nesneyi görürseniz görün, gerçek kimliğinizi detaylandırabilir.

KARGAYI GÖRDÜYSENİZ

Yakından bakın ve önce hangisinin dikkatinizi çektiğini aklınızda bulundurun. Mia, önce kargayı gördüyseniz çok yargılayıcı olduğunuzu açıkladı. "Kargayı gördüyseniz, başkalarına karşı çok yargılayıcı birisiniz demektir," diye açıkladı. Başkaları hakkında hemen sonuca vardığınızı duymak istemeyebilirsiniz ama Mia bunun kötü bir şey olmadığını söyledi. "Çok ağır fikirler formüle etmekten kendinizi alamıyorsunuz, ama dürüst olmak gerekirse çok güçlü bir sezginiz var ve çoğu zaman varsayımlarınızın ve şüphelerinizin doğruluğu kanıtlanıyor." diye açıkladı.

YÜZÜ GÖRDÜYSENİZ

Yüzü kargadan önce gördüyseniz, o zaman kendinizi çok eleştiren birisiniz. Mia şöyle açıkladı: "Bunu bir savunma mekanizması olarak kullanıyorsunuz çünkü başkaları tarafından reddedilmekten ya da beğenilmemekten o kadar korkuyorsunuz ki, bilinçaltında önce kendinize kötü davranarak onları alt etmek istiyorsunuz."

İçerik oluşturucu, yüzü görenlere 'kendini sabote eden bu düşüncelerin, olmak istediğin kişi olmanı engellemesine izin verme' tavsiyesinde bulundu. İzleyiciler, Mia'nın ne kadar doğru söylediğine şaşırdıklarını ifade etmek için yorumlar bölümüne koştu. Birçok kişi söylenenlerin doğru olduğunu belirtti.



