Öpücük hastalığı nedir? Öpücük hastalığı belirtileri ve tedavisi

Öpücük hastalığı genellikle dudaklarda yaralara neden olan bir virüs tarafından tetiklenir. Bu durum, sevgiyi ifade etmenin en yaygın yolu olarak tanımlanan bir öpücüğü, aniden bir tehdide dönüştürebilir. Virüs temas ettiği kişiden başka bir kişiye kolay bir şekilde bulaşabilir. Bu durum da özellikle hastalığın önemli bir kamusal sağlık meselesi haline gelmesine neden olmuştur. Öpücük hastalığı bulaşıcı olabilir ancak soğuk algınlığı gibi bazı yaygın hastalıklarla kıyaslanacak olursa, bu hastalığa yakalanma riskinin biraz daha düşük olduğu söylenebilir.

Öpücük hastalığı nedir?

Öpücük hastalığı tıbbi olarak "enfeksiyöz mononükleoz" ya da kısaca "mono hastalığı" olarak da bilinir. "Öpücük hastalığı neden olur?" sorusunun cevabına gelecek olursak, bu sorunun cevabı bir virüstür. Öpücük hastalığı, Epstein-Barr virüsünün (EBV) neden olduğu yaygın bir bulaşıcı hastalıktır. Öpücük hastalığı genellikle çocuklar ve genç yetişkinleri etkileyen bir hastalıktır. Ancak her yaştan insanda görülebilir. EBV virüsü ise herpes virüs ailesinin bir üyesidir. Öpücük hastalığı genellikle kendiliğinden iyileşir.

Öpücük hastalığı belirtileri nelerdir?

Öpücük hastalığı, çoğunlukla öpüşmek, aynı bardağı paylaşmak ya da kişisel bakım ürünlerini ortak kullanmak gibi yakın temas yolu ile bulaşır. Virüs, tükürük yolu ile kişinin vücuduna girer ve lenfatik sistem yolu ile tüm vücuda yayılır. Öpücük hastalığının belirtileri genel olarak enfeksiyondan 1-2 hafta sonra ortaya çıkar. Öpücük hastalığının belirtileri 1-2 hafta sürer. En yaygın öpücük hastalığı belirtileri ise şunlardır:

Ateş

Boğaz ağrısı

Yorgunluk

Baş ağrısı

Lenf bezlerinde büyüme

Ciltte döküntü

Daha az yaygın öpücük hastalığı belirtileri şunlardır:

Karaciğer ve dalakta büyüme

Mide bulantısı ve kusma

İshal

Kas ağrısı

Solunum güçlüğü

Öpücük hastalığı nasıl tedavi edilir?

Öpücük hastalığı için spesifik bir tedavi yoktur. Öpücük hastalığı tedavisi, genellikle belirtileri kontrol altına almayı amaçlar. Öpücük hastalığı tedavisi dinlenme, bol sıvı tüketimi, ağrı kesiciler ve ateş düşürücüler ile yapılabilir. Öpücük hastalığı, genellikle kendiliğinden iyileşen bir durum olduğu için özel bir tedavi de gerektirmez. Ancak semptomların hafifletilmesi ve iyileşme sürecinin hızlandırılması için evde uygulanabilecek son derece önemli olabilecek bazı yöntemler bulunmaktadır. Öpücük hastalığına karşı alınabilecek tedavi ve rahatlama yöntemleri ise şöyle sıralanabilir:

Öpücük hastalığında ağrıyı hafifletmek ve ateşi kontrol altında tutmak için doktor önerisi ile uygun ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar kullanılabilir.

Öpücük hastalığında bol miktarda su içmek, vücudun hidrasyonunu sağlar ve ağız içindeki yaraların iyileşmesine yardımcı olabilir.

Özellikle meyve suyu, dondurma gibi yiyecekler tüketmek, ağrılı yaralara karşı rahatlama sağlayabilir.

Öpücük hastalığında doktor önerisi ile antiseptik ağız gargaraları kullanmak ağızdaki bakteri yükünü azaltabilir ve enfeksiyon riskini düşürebilir.

Öpücük hastalığında dudaklarda oluşan kuruluk ve çatlamaları önlemek için nemlendirici dudak kremleri ya da losyonları kullanmak faydalı olabilir.

Özellikle hastalığın bulaşıcı olduğu dönemde, enfeksiyonun başka insanlara bulaşmasını ve yayılmasını önlemek için kişisel hijyen kurallarına dikkat etmek önem arz eder.

Öpücük hastalığı genel olarak tükürük yolu ile bulaştığından aynı eşyaları paylaşmaktan önemle kaçınılmalıdır.





