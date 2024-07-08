Öpüşmek zayıflatır mı? Uzmanlar sağlığa olan faydasını açıkladı! Meğer ne etkileri varmış

Bir uzman, öpüşmenin sadece şehvetli olmadığını aynı zamanda sağlıklı da olduğunu ortaya koyan ilginç bir bilgi paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde 6 Temmuz Dünya Öpüşme Günü'ne özel açıklamalarda bulunan flört gurusu Jacob Lucas, iyi bir öpücüğün fiziksel ve ruhsal faydaları hakkında Fruity Slots'a konuştu.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINA FAYDALI

Öğüşmenin ağız ve dişlere olan etkisinden bahseden Jacob, "Tükürük, bakteri veya virüslerle savaşabilen birçok madde içerir. Tutkulu öpüşmeler genellikle tükürüğümüzün akışını artırdığından ağızlarımızı, dişlerimizi ve diş etlerimizi daha sağlıklı tutmaya yardımcı olabilir." dedi.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Öpüşmenin bir diğer faydasının da bağışıklığı güçlendirmesi olduğunu belirten Jacob, "Ayrıca öpüşmek bizi başka bir kişinin ağzında gizlenen potansiyel mikroplara maruz bıraktığı ve bakterilerimizi onlarla savaşma yeteneğiyle donattığı için bağışıklığımızı da güçlendirir." diyerek açıkladı.

ÖPÜŞMEK ZAYIFLATIR MI?

Daily Star'ın aktardığı habere göre, tutkulu öpüşmek vücuttaki birden fazla kası kullanmamıza neden olabilir ve bazı çalışmalar dakikada 26 kaloriye kadar yakabileceğinizi öne sürmüştür. Bu, beş dakikadan kısa bir sürede 100 kaloriden fazla demektir.

Öpüşmenin fiziksel eylemi beyninizin oksitosin, dopamin ve serotonin gibi kimyasallardan oluşan bir kokteyl salgılamasına neden olabilir. Bunlar öforik bir his yaratabilir ve ayrıca bizi şefkatli hissetmeye ve bağ kurmaya teşvik edebilir.

STRESİ AZALTIYOR

Stresten kurtulmak isteyenler için Jacob'ın iyi bir haberi var: "Öpüşmek aynı zamanda vücudun kortizol seviyelerini düşürebilir, bu da rahatlamanıza ve stresi azaltmanıza yardımcı olabilir. Kortizol, vücudunuzun savaş ya da kaç sırasında salgıladığı şeydir ve stres ve kaygıyla bağlantılıdır."

KALP DOSTU

Son olarak, kalp atış hızını artıran bir faydadan bahseden Jacob, "Öpüşmek kalp atış hızınızı artırabilir ve bu da kan damarlarınızın genişlemesine neden olur. Bu olduğunda, kan basıncınızda ani bir düşüşe yol açabilir ve bu da sağlıklı bir kalp için harikadır.

Aynı zamanda kan akışını artırabilir ve bu da adet krampları veya migren gibi ağrıları hafifletmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, vücudumuzdaki serotonin artışının doğal bir ağrı kesici olduğu da söylenir." dedi.







