Oral seks kanser mi yapıyor? Uzmanlar uyarıyor

Ağız kanseri vakalarının çoğu oral seksten kaynaklanıyor. Peki bu nasıl olabilir?

Kansere neden olduğu bilinen insan papilloma virüsü (HPV) adı verilen bir virüsün yayılmasıyla gerçekleşir. Herpes ve gonore gibi, HPV virüsü ağzın genital bölgeyle temasından geçebilir.

Son 20 yılda ağız kanseri teşhisi konan kişilerin sayısı yüzde 135 arttı. Her yıl 8,000'den fazla vaka bildiriliyor ancak vakaların yüzde 50'si sigara ve oral seks ile bağlantılı.

HPV, cinsel olarak aktif olan kişilerin en az yarısını etkileyen, çok yaygın cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. İnsan papilloma virüsü, kansere neden olan ve oral seks yoluyla geçirilebilen mukoza zarında mutasyona neden olur.

Çoğu durumda, vücut virüse karşı savaşır ve tedaviye ihtiyaç yoktur. Muhtemelen herhangi bir semptomunuz bile olmaz. HPV enfeksiyonu cildi ve mukozayı etkiler. Ağız ve boğaz, serviks ve anüsün astarı gibi herhangi bir nemli zar bu kanserle bağlantılıdır. Doğrudan kansere neden olmaz, ancak hücrelerde hastalığa neden olan mutasyonlara neden olur.