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ORC Araştırma, en başarılı büyükşehir belediye başkanları anketini açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.05.2020 21:59 | Son Güncelleme

ORC Araştırma Şirketi son 1 yılda en başarılı bulunan büyükşehir belediye başkanlarının araştırma sonuçlarını açıkladı.

ORC Araştırma, en başarılı büyükşehir belediye başkanları anketini açıkladı

Türkiye'de yapılan yerel seçimlerin üzerinden 1 yıl geçti. ORC Araştırma, geride kalan sürede büyükşehir belediye başkanlarının başarısına dair bir çalışma yaptı. Buna göre en başarılı 10 büyükşehir belediye başkanı belirlendi.

İLK SIRADA FATMA ŞAHİN YER ALDI

Ankete göre son 1 yılın en başarılı belediye başkanı, yüzde 62,7 ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin oldu.

Anketin sonuçlarına göre ikinci sırayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, üçüncü sırayı ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün aldı.

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YAVAŞ 5. SIRADA, İMAMOĞLU LİSTEDE YOK!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sıralamada beşinci olurken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu listede yer almadı.


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