HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ORC Araştırma şirketinin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

ORC Araştırma şirketinin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2020 22:11 | Son Güncelleme

ORC Araştırma şirketinin 15 Haziran – 08 Temmuz 2020 tarihleri arasında yaptığı son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Ankete göre Ali Babacan'ın Deva Partisi yüzde 2.6, Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi yüzde 1.7 oy alıyor. İYİ Parti ise yüzde 6.8 oy oranında kaldı.

ORC Araştırma şirketinin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erken seçim yok" diyerek son noktayı koymuştu.

Ancak erken seçim tartışmaları, birçok partinin gündeminden düşmedi.

ORC Araştırma şirketi de, 15 Haziran – 08 Temmuz 2020 tarihleri arasında 81 İl’de 53560 kişi ile anket yaptı.

Ankete katılanlara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yönlendirildi.

CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 50.3 OY ALIYOR

Bu pazar genel seçim olsa kime oy verirsiniz sorusuna gelen cevaplar, AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'ndan yana oldu.

AK Parti ile MHP'nin toplam oy oranının yüzde 50.3 olduğu görüldü.

ORC'NİN ANKETİNE GÖRE PARTİLERİN OY ORANLARI

AK PARTİ - 37,3

CHP - 26,2

MHP - 13.0

HDP - 10.4

İYİ PARTİ - 6.8

DEVA PARTİSİ - 2.6

GELECEK PARTİSİ - 1.7

SAADET PARTİSİ - 1.1

orc

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Ayasofya'nın önünde akşam namazı kılındıAyasofya'nın önünde akşam namazı kılındı
Evde kendi dezenfektanınızı üretebilirsiniz! İşte virüsleri öldüren o tarif...Evde kendi dezenfektanınızı üretebilirsiniz! İşte virüsleri öldüren o tarif...

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 16 şirkete kayyum atandı

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 16 şirkete kayyum atandı

Onlarca kişi böyle basıldı

Onlarca kişi böyle basıldı

Ödülü aldı tatile koştu! Bikinili yakalandı

Ödülü aldı tatile koştu! Bikinili yakalandı

Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oldu!

Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oldu!

Ayasofya ibadete açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı imzaladı

Ayasofya ibadete açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı imzaladı

Danıştay’ın Ayasofya kararı dünyanın gündeminde!

Danıştay’ın Ayasofya kararı dünyanın gündeminde!

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da rezalet! 'Bunu da al' diyerek cinsel organını gösterdi

İstanbul'da rezalet! 'Bunu da al' diyerek cinsel organını gösterdi

Bayramda kısıtlama olacak mı? Prof. Dr. Özlü'den açıklama

Bayramda kısıtlama olacak mı? Prof. Dr. Özlü'den açıklama

Sakarya'da şiddetli patlama! Acı haber geldi

Sakarya'da şiddetli patlama! Acı haber geldi

627 emniyet müdürünün yerleri değişti

627 emniyet müdürünün yerleri değişti

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Diğer Haberler
Semiha Yıldırım'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Levent Özeren tutuklandı

Levent Özeren tutuklandı

Ayasofya'nın önünde akşam namazı kılındı

Ayasofya'nın önünde akşam namazı kılındı

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu uyardı! Vaka sayısı neredeyse 9 kat yükseldi

Vali uyardı! Vaka sayısı neredeyse 9 kat yükseldi

10 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Erkek arkadaşı tarafından öldürülen Tuğba Anlak’ın davası başladı! 'Korkuyorum, annemi öldüren adam burada'

'Korkuyorum, annemi öldüren adam burada'

Bahar Özürün kendi markasıyla sektöre döndü

Kendi markasıyla sektöre döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.