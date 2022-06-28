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"Ördek alacağım şimdi salacağım yola yüzsünler" Boşa akan içme suyu yolları göle çevirdi! Vatandaşlar tepkili

28.06.2022 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde patlayan su borusu nedeniyle 2 gündür boşa akan içme suyu yolları göle çevirdi. Suyla kaplı zeminden geçen araç sürücüleri ve vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Bir vatandaş “Ördek alacağım şimdi salacağım yola yüzsünler." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"Ördek alacağım şimdi salacağım yola yüzsünler" Boşa akan içme suyu yolları göle çevirdi! Vatandaşlar tepkili

Hıdırağa Mahallesi Sarıtaş Sokak mevkiinde meydana gelen su patlağı nedeniyle sızan su yola aktı. Suyun 2 gündür boşa akması nedeniyle birkaç sokakta su birikintisi oluştu. Suyla kaplı zeminden geçen araçlar ve özellikle yayalar zor anlar yaşadı.

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"ÖRDEK ALACAĞIM ŞİMDİ SALACAĞIM YOLA YÜZSÜNLER"

Mahalle sakinlerinden bir vatandaş, “Daha önce bu Yoğurtçu Sokak’ta garibanın arabası suya gömülmüştü. Zengin mahallelere gelince kesenin ağzı açılıyor. Bize gelince mi hizmet yok yani şimdi. Başkanımız bizim mahalleyle de ilgilenmeli” diye konuştu.

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Hıdırağa sakini bir vatandaş da, “Ördek alacağım şimdi salacağım yola yüzsünler. Hacı Hamam Dere Sokak hizmet bekliyor” dedi. (İHA)

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Tekirdağ Çorlu
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