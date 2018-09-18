Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'ın görevinden istifa etmesi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevinden istifa etmesinin ardından, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş tarafından yürütüleceği bildirildi.
Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın bugün itibariyle görevinden istifa ettiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesinin 6. fıkrasında yer alan 'Belediye başkanı veya başkan vekili seçilinceye kadar belediye başkanlığı görevi, meclis birinci başkan vekili, bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda vali tarafından görevlendirilecek bir kamu görevlisi tarafından yürütülür' hükmü uyarınca, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilinceye kadar Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi, Büyükşehir Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili olan Altınordu Belediye Başkanı Sayın Engin Tekintaş tarafından yürütülecektir."
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