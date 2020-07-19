HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ordu’da akılalmaz olay! Köpekleri sopayla dövdü

Ordu’da akılalmaz olay! Köpekleri sopayla dövdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2020 09:26 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşanan olay adeta 'insanlık bu olamaz' dedirtti. Köpekleri sopa ile döverken kaydedilen şahıs, görüntülerin yayılması üzerine gözaltına alındı.

Ordu’da akılalmaz olay! Köpekleri sopayla dövdü

Ünye ilçesinin Eski Kızılcakase Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Erol B. adlı şahıs, elinde sopa ile köpekleri döverken görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçen Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Ünye Cumhuriyet Savcılığına başvurarak duruma müdahale edilmesini istedi. Erol B., savcılığın talimatı ile harekete geçen Ünye Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı.
Şahsın sopa ile dövdüğü köpekler de Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığında, Ordu Hayvan Barınağında bakım ve rehabilitasyona alındı.

Ordu’da köpekleri sopa ile döven adam kelepçelenerek gözaltına alındı

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Tepki çeken görüntüler! Maske ve sosyal mesafe unutulduTepki çeken görüntüler! Maske ve sosyal mesafe unutuldu
Prostat Kanseri: Nedenleri, belirtileri, tedavisiProstat Kanseri: Nedenleri, belirtileri, tedavisi

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca: Erzurumspor-Koronavirüs karşılaşması başladı

Bakan Koca: Erzurumspor-Koronavirüs karşılaşması başladı

Yurt odasındaki Kur'an-ı Kerim'in arasına 400 avro bıraktı

Yurt odasındaki Kur'an-ı Kerim'in arasına 400 avro bıraktı

Günden güne değişiyor! Annesi görse tanımaz

Günden güne değişiyor! Annesi görse tanımaz

'Ekran ambargosu onu çok üzmüştü' Mirasının detayları...

'Ekran ambargosu onu çok üzmüştü' Mirasının detayları...

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

Anne ve oğlunun cansız bedenleri su kuyusundan çıktı

Anne ve oğlunun cansız bedenleri su kuyusundan çıktı

İlginizi Çekebilir

Anne ve oğlunun cansız bedenleri su kuyusundan çıktı

Anne ve oğlunun cansız bedenleri su kuyusundan çıktı

Bağcılar’da polise silahlı saldırı anı kamerada

Bağcılar’da polise silahlı saldırı anı kamerada

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem!

İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem!

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları | Jandarma personel temin

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları | Jandarma personel temin

Diğer Haberler
Yat partisinde sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Yat partisinde 'pes' dedirten görüntüler

Gaziosmanpaşa'da maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün

Tepki çeken görüntüler! Maske ve sosyal mesafe unutuldu

Ölümler artınca Avustralya’nın Melbourne kentinde maske takmak zorunlu oldu

Ölümler artınca Avustralya’nın Melbourne kentinde maske takmak zorunlu oldu

Maltepe'de otomobil defalarca takla attı! Yaralılar var

Aşırı hız yaptı, defalarca takla attı

Düzce’de polisi alarma geçiren poşet! Fünye ile patlatıldı

Bir ili alarma geçiren poşet

Ankara metrosunda şarkı kavgası! 'Susacaksın' diyerek boğazına sıktı

Metroda yaşandı! 'Susacaksın' diyerek boğazına sıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.