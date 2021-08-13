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Ordu'da caddeler göle döndü!

13.08.2021 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağanak yağışın esir aldığı iller arasında yer alan Ordu'nun Fatsa ilçesinde, giderek etkisini arttıran yağmur, caddeleri göle çevirdi. Yollarda su birikintileri oluşması sürücüleri zor durumda bırakırken bazı iş yerlerini de su bastı.

Ordu'da caddeler göle döndü!

İlçede akşam saatlerinde şiddetli sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

SÜRÜCÜLER DE YAYALAR DA ZOR ANLAR YAŞADI

İlçe merkezinde bazı yollar suyla dolarken, sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Yağışın sürdüğü bölgede su baskını nedeniyle bazı iş yerlerinde hasar oluştu. Belediye ekipleri de su baskınlarına müdahale etmeye çalıştı.

KARADENİZ SAHİL YOLU DA SU ALTINDA KALDI

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İlçede yaşanan sağanak dolayısıyla Karadeniz Sahil Yolu'nu da su bastı. Yolun, gidiş ve geliş yönleri su altında kaldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda sürücüler yükselen su dolayısıyla zor anlar yaşadılar.

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DHA-AA

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Anahtar Kelimeler:
yağmur Ordu
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