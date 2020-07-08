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Ordu'da can pazarı! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 23:20 | Son Güncelleme

Ordu’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi ağır yaralandı.

Ordu'da can pazarı! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Kaza, Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A. idaresindeki otomobil ile E.Y. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası sürücüler ve her iki araçta yolcu olarak bulunan 4 kişi de ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri intikal etti. Yaralılar, itfaiye ekiplerince araçlardaki sıkıştıkları yerlerden çıkartılarak, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere götürüldü, bu sırada ise trafik kontrollü olarak sağlandı.

İKİ ARAÇ DA HURDAYA DÖNDÜ

Hurdaya dönen araçlar çekici vasıtası ile kaldırılırken, kazayla alakalı soruşturma başlatıldı. (İHA)

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