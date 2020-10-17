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Ordu’da korkutan orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2020 16:49 | Son Güncelleme

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Ordu’da korkutan orman yangını

Mesudiye’nin Üçyol Mahallesi’ndeki Meydandüzü Yaylası’nda bulunan ormanlık alanda, öğle saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ormandan yükselen duman ve alevleri gören çevre sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çabası sonucu yangın kontrol altına alındı.

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Soğutma çalışmaları sürerken, Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, yangının 100 dönümü aşkın alanda etkili olduğunu söyledi. Öte yandan yangının bölgede başladığı o anlar da çevredeki vatandaşın cep telefonunu kamerasınca görüntülendi. Görüntüde, alevlerin hızla büyüdüğü, vatandaşların alevleri söndürmek için verdiği çaba görülüyor.

DHA

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