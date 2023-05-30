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  4. Ordu'da seçim akşamı İYİ Parti ilçe teşkilatı üyesi Erhan Kurt çıkan kavgada hayatını kaybetmişti! Katil zanlısı 17 yaşındaki çocuk çıktı, ifadesinde...

Ordu'da seçim akşamı İYİ Parti ilçe teşkilatı üyesi Erhan Kurt çıkan kavgada hayatını kaybetmişti! Katil zanlısı 17 yaşındaki çocuk çıktı, ifadesinde...

30.05.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da seçim kutlamaları sırasında bıçaklı kavga çıkmış ve İYİ Parti ilçe teşkilatı üyesi Erhan Kurt hayatını kaybetmişti. Olayda katil zanlısı 17 yaşındaki E.K. sevk edildiği Ordu Adliyesi'nde çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. Gözaltına alınanlardan R.Z. (39) adli kontrol şartıyla, S.K. (46) ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Öte yandan E.K'nın ifadesi ortaya çıktı.

Ordu'da seçim akşamı İYİ Parti ilçe teşkilatı üyesi Erhan Kurt çıkan kavgada hayatını kaybetmişti! Katil zanlısı 17 yaşındaki çocuk çıktı, ifadesinde...

Olay, önceki akşam saat 20.00 sıralarında İYİ Parti Gülyalı İlçe Başkanlığı önünde meydana geldi. Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Ordu’nun Gülyalı ilçesinde Cumhur İttifakı seçmenleri kutlama yaptı. AK Parti grubunun oluşturduğu araç konvoyunda bulunan E.K. (17) ile İYİ Parti İlçe Başkanlığı önünde bulunan Erhan Kurt arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Araçtan inen E.K., R.Z. (39) ve S.K. (46) ile Erhan Kurt arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. E.K., iddiaya göre üzerindeki bıçakla Erhan Kurt’u kalbinden yaraladı. Kurt, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Erhan Kurt, Ordu’nun Altınordu ilçesindeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Erhan Kurt

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olay sonrası kaçan E.K. ve beraberindeki R.Z. ile S.K., Giresun’un Bulancak ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Evli ve 1 çocuk babası Erhan Kurt'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Ordu Büyükşehir Belediyesi Gasilhanesi'nden alınarak Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki Merkez Camii'ne getirildi. Cenazeye CHP Ordu milletvekilleri Seyit Torun, Mustafa Adıgüzel ile İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş, İYİ Parti Ordu İl Başkanı Melikşah Murat Genç, siyasi partiler temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kurt, dün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Katil zanlısı E.K. (17) sevk edildiği Ordu Adliyesi'nde çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. Olayla ilgili gözaltına alınanlar R.Z. (39) adli kontrol şartıyla, S.K. (46) ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

E.K. ifadesinde yol kenarında bekleyen Erhan Kurt'un kendilerine el kol hareketi yaptığı sırada aralarında tartışma çıktığını belirterek, "Ağız münakaşası yaşadık. Küfür edince bıçakladım. Yaşanan olaydan dolayı pişmanım" dedi.

Kaynak: DHA


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