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Ordu’daki heyelanda ana su borusu patladı! O anlar kamerada

10.07.2023 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda ilçenin içme suyu ihtiyacının karşılandığı ana isale hattı patladı. Hattın patlama anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ordu’daki heyelanda ana su borusu patladı! O anlar kamerada

Ordu’da şiddetli yağışlar yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Altınordu ilçesinde 3 gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle Melet Irmağı üzerindeki Sağırlı-Kırca Mahalle yolunun altından geçen ana su hattı, ırmağın debisinin yükselmesi ile birlikte yaşanan heyelan sonucu patladı.

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İhbar üzerine bölgeye giden Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) ekipleri, hattın onarımı için çalışma başlattı. İlçenin su ihtiyacını karşılayan ana isale borusunun patlaması nedeniyle kent merkezinde su kesintisinin yaşanabileceği belirtildi.

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Öte yandan Gülyalı ilçesinden geçen Turnasuyu Irmağı’nın taşması sonucu mahsur kalan vatandaşlar iş makinelerince kurtarıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ordu su borusu heyelan

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