HAYATİ AKÇAY - Doğu Karadeniz'de 2 bin 300 yıllık Ordu Kurul Kalesi'nde, 2010'dan bu yana yapılan kazılarda yeni eserler bulunurken, bunlar ileride kurulacak arkeoloji müzesinde sergilenmek üzere de restore ediliyor.

Antik yerleşim yeri ve birinci derece arkeolojik ve doğal sit alanı Kurul Kalesi, Ordu kent merkezine 13 kilometre mesafedeki Bayadı Mahallesi'nde yer alıyor.

Sivri bir kaya üzerine kurulu kalede, Ordu Müzesi Müdürlüğü başkanlığında 2010 yılında Prof. Dr. Yücel Şenyurt'un katılımıyla başlatılan kurtarma kazısı, bu tarihten itibaren her yıl belirli aralıklarla devam ediyor.

Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel bu arkeolojik kazı alanı 2 bin 300 yıllık Ordu Kurul Kalesi'nde bu yılki çalışmalar tamamlandı.

İki yıl önceki çalışmalarda bulunan yaklaşık 200 kilogram ağırlığında, 110 santimetre boyunda, 2 bin 100 yıllık "tahtında oturan ana tanrıça Kibele", bugüne kadar çıkartılan en önemli eser olarak göze çarparken, bu sene çıkarılan ve yine 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen üç farklı figürden oluşan heykeller de dikkati çekiyor.