HAYATİ AKÇAY - Doğu Karadeniz'de 2 bin 300 yıllık Ordu Kurul Kalesi'nde, 2010'dan bu yana yapılan kazılarda yeni eserler bulunurken, bunlar ileride kurulacak arkeoloji müzesinde sergilenmek üzere de restore ediliyor.
Antik yerleşim yeri ve birinci derece arkeolojik ve doğal sit alanı Kurul Kalesi, Ordu kent merkezine 13 kilometre mesafedeki Bayadı Mahallesi'nde yer alıyor.
Sivri bir kaya üzerine kurulu kalede, Ordu Müzesi Müdürlüğü başkanlığında 2010 yılında Prof. Dr. Yücel Şenyurt'un katılımıyla başlatılan kurtarma kazısı, bu tarihten itibaren her yıl belirli aralıklarla devam ediyor.
Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel bu arkeolojik kazı alanı 2 bin 300 yıllık Ordu Kurul Kalesi'nde bu yılki çalışmalar tamamlandı.
İki yıl önceki çalışmalarda bulunan yaklaşık 200 kilogram ağırlığında, 110 santimetre boyunda, 2 bin 100 yıllık "tahtında oturan ana tanrıça Kibele", bugüne kadar çıkartılan en önemli eser olarak göze çarparken, bu sene çıkarılan ve yine 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen üç farklı figürden oluşan heykeller de dikkati çekiyor.
Heykellerin yanı 250-300 merdiveni de gün ışığına çıkarılan Kurul Kalesi'nde, kazı esnasında bugüne kadar bulunan 2 bini aşkın eser, ileride kurulacak arkeoloji müzesinde sergilenmek üzere restore edildi.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Şenyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl 15'i arkeolog, 30 kişiyle yürüttükleri kazı çalışmalarının tamamlandığını söyledi.
Şenyurt, 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen Kurul Kalesi'nde bu yıl yaklaşık iki ay çalıştıklarını belirterek, önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de önemli eserleri gün yüzüne çıkarmayı başardıklarına işaret etti.
Özellikle 2016 yılında "tahtında oturan ana tanrıça Kibele" heykelinin bulunmasından sonra kaleye ilginin sürekli arttığını vurgulayan Şenyurt, çıkarılan eser sayısının da her sezon arttığını kaydetti.
Şenyurt, kalede çok güzel eserlerle karşılaştıklarını ifade ederek, "Ordu Kurul Kalesi'ndeki yaşamı, hem dinsel hem de askeri anlamda yerleşimin tüm özelliklerini yansıtan önemli eserler bulduk. Bulduğumuz bu eserlerle Karadeniz, Anadolu ve Türk arkeolojisine ve kültürel mirasına önemli katkılarda bulunduğumuzu düşünüyoruz." dedi.
Çıkarılan tarihi eserlerin asla azımsanamayacağının altını çizen Şenyurt, "Karadeniz'in yeşil örtüsünün altında bundan sonra da çok sayıda eserin gün yüzüne çıkarılacağını tahmin ediyoruz. Bundan sonra devam edecek çalışmalarla Kurul Kalesi tarihe ışık tutmaya devam edecektir." diye konuştu.
Şenyurt, bu sezonun oldukça başarılı geçtiğini belirterek, 9 yıldır sürdürülen çalışmalarda çıkarılan 2 bini aşkın eserin, bölgenin tanıtımına çok ciddi katkı sunacağına dikkati çekti.
Restorasyonu tamamlanan eserlerin ileriki süreçte kurulacak arkeoloji müzesinde sergilenmek üzere yetkililere teslim edileceği aktaran Şenyurt, kazı çalışmalarının en az 20 yıl daha devam etmesinin öngörüldüğünü sözlerine ekledi.
- "Kurul Kalesi öğrencilere tecrübe kazandırdı"
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Atakan Akçay da Kurul Kalesi kazılarında şimdiye kadar 200'den fazla arkeoloji öğrencisinin görev aldığını söyledi.
Kazıda görev alan tüm öğrencilerin büyük deneyime sahip olduğuna işaret eden Akçay, şöyle konuştu:
"Kurul Kalesi tüm öğrencilere tecrübe kazandırdı diyebiliriz. Bizimle çalışma fırsatı bulan öğrencilerimiz, kazıya başladıktan sonra Batı Anadolu'dan, Ege ve Akdeniz dünyasından alışık olduğu birçok arkeolojik unsuru Karadeniz'de de görmeye başladığında, hatta onlardan daha nitelikli eserleri gördüğünde büyük şaşkınlık yaşadı. Burada çalışan tüm öğrencilerimiz Ordu'dan memnun ayrıldı."
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