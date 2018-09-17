HABER

Ordu Kurul Kalesi "tarihe ışık tutuyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 11:08 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz'de arkeolojik kazı çalışmalarına 2010'da başlanan Ordu Kurul Kalesi'nde her yıl yeni eserler gün yüzüne çıkarılırken, bunlar ileride kurulacak arkeoloji müzesinde sergilenmek üzere de restore ediliyor - Kazı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt: - "Ordu Kurul Kalesi'ndeki yaşamı, hem dinsel hem de askeri anlamda yerleşimin tüm özelliklerini yansıtan önemli eserler bulduk. Bulduğumuz bu eserlerle Karadeniz, Anadolu ve Türk arkeolojisine ve kültürel mirasına önemli katkılarda bulunduğumuzu düşünüyoruz" - "Karadeniz'in yeşil örtüsünün altında bundan sonra da çok sayıda eserin gün yüzüne çıkarılacağını tahmin ediyoruz. Bundan sonra devam edecek çalışmalarla Kurul Kalesi tarihe ışık tutmaya devam edecek"

HAYATİ AKÇAY - Doğu Karadeniz'de 2 bin 300 yıllık Ordu Kurul Kalesi'nde, 2010'dan bu yana yapılan kazılarda yeni eserler bulunurken, bunlar ileride kurulacak arkeoloji müzesinde sergilenmek üzere de restore ediliyor.

Antik yerleşim yeri ve birinci derece arkeolojik ve doğal sit alanı Kurul Kalesi, Ordu kent merkezine 13 kilometre mesafedeki Bayadı Mahallesi'nde yer alıyor.

Sivri bir kaya üzerine kurulu kalede, Ordu Müzesi Müdürlüğü başkanlığında 2010 yılında Prof. Dr. Yücel Şenyurt'un katılımıyla başlatılan kurtarma kazısı, bu tarihten itibaren her yıl belirli aralıklarla devam ediyor.

Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel bu arkeolojik kazı alanı 2 bin 300 yıllık Ordu Kurul Kalesi'nde bu yılki çalışmalar tamamlandı.

İki yıl önceki çalışmalarda bulunan yaklaşık 200 kilogram ağırlığında, 110 santimetre boyunda, 2 bin 100 yıllık "tahtında oturan ana tanrıça Kibele", bugüne kadar çıkartılan en önemli eser olarak göze çarparken, bu sene çıkarılan ve yine 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen üç farklı figürden oluşan heykeller de dikkati çekiyor.

Heykellerin yanı 250-300 merdiveni de gün ışığına çıkarılan Kurul Kalesi'nde, kazı esnasında bugüne kadar bulunan 2 bini aşkın eser, ileride kurulacak arkeoloji müzesinde sergilenmek üzere restore edildi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Şenyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl 15'i arkeolog, 30 kişiyle yürüttükleri kazı çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Şenyurt, 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen Kurul Kalesi'nde bu yıl yaklaşık iki ay çalıştıklarını belirterek, önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de önemli eserleri gün yüzüne çıkarmayı başardıklarına işaret etti.

Özellikle 2016 yılında "tahtında oturan ana tanrıça Kibele" heykelinin bulunmasından sonra kaleye ilginin sürekli arttığını vurgulayan Şenyurt, çıkarılan eser sayısının da her sezon arttığını kaydetti.

Şenyurt, kalede çok güzel eserlerle karşılaştıklarını ifade ederek, "Ordu Kurul Kalesi'ndeki yaşamı, hem dinsel hem de askeri anlamda yerleşimin tüm özelliklerini yansıtan önemli eserler bulduk. Bulduğumuz bu eserlerle Karadeniz, Anadolu ve Türk arkeolojisine ve kültürel mirasına önemli katkılarda bulunduğumuzu düşünüyoruz." dedi.

Çıkarılan tarihi eserlerin asla azımsanamayacağının altını çizen Şenyurt, "Karadeniz'in yeşil örtüsünün altında bundan sonra da çok sayıda eserin gün yüzüne çıkarılacağını tahmin ediyoruz. Bundan sonra devam edecek çalışmalarla Kurul Kalesi tarihe ışık tutmaya devam edecektir." diye konuştu.

Şenyurt, bu sezonun oldukça başarılı geçtiğini belirterek, 9 yıldır sürdürülen çalışmalarda çıkarılan 2 bini aşkın eserin, bölgenin tanıtımına çok ciddi katkı sunacağına dikkati çekti.

Restorasyonu tamamlanan eserlerin ileriki süreçte kurulacak arkeoloji müzesinde sergilenmek üzere yetkililere teslim edileceği aktaran Şenyurt, kazı çalışmalarının en az 20 yıl daha devam etmesinin öngörüldüğünü sözlerine ekledi.

- "Kurul Kalesi öğrencilere tecrübe kazandırdı"

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Atakan Akçay da Kurul Kalesi kazılarında şimdiye kadar 200'den fazla arkeoloji öğrencisinin görev aldığını söyledi.

Kazıda görev alan tüm öğrencilerin büyük deneyime sahip olduğuna işaret eden Akçay, şöyle konuştu:

"Kurul Kalesi tüm öğrencilere tecrübe kazandırdı diyebiliriz. Bizimle çalışma fırsatı bulan öğrencilerimiz, kazıya başladıktan sonra Batı Anadolu'dan, Ege ve Akdeniz dünyasından alışık olduğu birçok arkeolojik unsuru Karadeniz'de de görmeye başladığında, hatta onlardan daha nitelikli eserleri gördüğünde büyük şaşkınlık yaşadı. Burada çalışan tüm öğrencilerimiz Ordu'dan memnun ayrıldı."

PARTNERÜnlü şarkıcı frikik vermemek için çok uğraştı ama...Ünlü şarkıcı frikik vermemek için çok uğraştı ama...
Yeni evli çifti Tire'deki kaza ayırdıYeni evli çifti Tire'deki kaza ayırdı
Yolu baraj gölü altında kalan köye kayıkla ulaşım sağlıyorlarYolu baraj gölü altında kalan köye kayıkla ulaşım sağlıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kazı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt Kurul Kalesi ordu tarihi eser

En Çok Okunan Haberler

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab açıklaması

Seda Sayan da 'Falling Stars' akımına uydu!

Seda Sayan da 'Falling Stars' akımına uydu!

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

İdlib'de Karlov'un katili için açılan pankarta sert tepki

İdlib'de Karlov'un katili için açılan pankarta sert tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samsun'da 4 yaşındaki çocuk 8 kişiyi hastanelik etti

Samsun'da 4 yaşındaki çocuk 8 kişiyi hastanelik etti

Polis eskortuyla okula götürdüler! Şehidin kızı 6 yaşına bastı

Polis eskortuyla okula götürdüler! Şehidin kızı 6 yaşına bastı

Yeni evli çifti Tire'deki kaza ayırdı

Yeni evli çifti Tire'deki kaza ayırdı

Kız çocuğuna tacizde skandal ifade! 'Yahu ne yapmışım' dedi, kameralara yakalandı

Kız çocuğuna tacizde skandal ifade! 'Yahu ne yapmışım' dedi, kameralara yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan öğrencilere çok önemli uyarı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan öğrencilere çok önemli uyarı

İçişleri Bakanlığı: 46 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı: 46 terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.