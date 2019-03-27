Ordu'da 2 bin 172 sandıkta 581 bin 352 seçmen oy kullanacak

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Ordulular, Büyükşehir Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

- 5 yılda 45 bin 725 yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Ordu'da 581 bin 352 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Ordu'da seçmen sayısı 45 bin 725 arttı.

Ordu'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre azaldı. 2014'teki yerel seçimlerde 2 bin 197 sandık kurulurken, bu seçimlerde 2 bin 172 sandık kurulacak.

- En fazla seçmen Altınordu'da

Ordu'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Altınordu. 144 bin 142 kayıtlı seçmenin bulunduğu Altınordu'da, 464 sandık kurulacak.

Altınordu'dan sonra ikinci sırada 364 sandık ve 93 bin 57 seçmenle Ünye, üçüncü sırada da 298 sandık ve 84 bin 155 seçmenle Fatsa geliyor.

28 sandık ve 7 bin 606 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Gülyalı ilçesinde olacak.