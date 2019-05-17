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Ordu'da 31 konutun yıkıldığı heyelan

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 17:06 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: - "Tankerlerle içme suyu takviyesi yapıldı. İftar, sahur ve barınma sorunları ortadan kaldırıldı"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Aybastı ilçesindeki heyelana maruz kalan vatandaşlara yönelik tankerlerle içme suyu takviyesi yapıldığını, iftar, sahur ve barınma sorunlarının ortadan kaldırıldığını bildirdi.

Güler, yaptığı yazılı açıklamada, Aybastı ilçesi Sağlık Mahallesi'ndeki heyelan sonucu daha önceden tahliyesine karar verilen ve içinde 31 konutun bulunduğu 22 bina ile 1 caminin tamamen yıkıldığını anımsattı.

Genel Sekreter Yardımcısı Suat Olgun koordinasyonunda, 5 kişilik kriz masası oluşturduklarını belirten Güler, şöyle devam etti:

"Heyelan afetinin meydana gelmesinin hemen ardından acil bir şekilde hem Ordu Büyükşehir Belediyesi hem de Aybastı Belediyesi bünyesinde kriz masası oluşturduk. İlk etapta tankerlerle içme suyu takviyesi yapıldı. İftar, sahur ve barınma sorunları ortadan kaldırıldı. Ayrıca olay mahallinde bir ambulans ekibi ve 2 psikolog, 24 saat hizmet verecek. Vatandaşlarımızın iftar, sahur, barınma sorunu ve diğer ihtiyaçları eksiksiz karşılanacak."

Güler, heyelanın olduğu gün erken saatlerde Büyükşehir Belediyesinin tüm imkanlarının olay yerine yönlendirildiğini ifade etti.

İlk etapta isale hattı ile içme suyunun tahliye hattının deplase edilerek yenilendiğini kaydeden Güler, "Şikayet konusu olan arıtma tesisinin güney cephesinde yeni bir tahliye hattı çalışmasına başlanarak 10 gün içinde bitirilecek. Halen heyelan mahalline 10 tonluk 5 tanker sevk edildi. Bu tankerler uygun görülen yerlere sabitlenerek mahalle çeşmesi gibi hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

- "Tüm imkanlarımızla bölgedeyiz"

Vatandaşların iftar ve sahur yemek ihtiyaçlarının yanı sıra mahalleye ramazan paketleri de dağıtıldığını vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Afete maruz kalan vatandaşlarımızın taşınma, nakil işlemini gerçekleştirdik. Bu arada bölge izole edilecek. Bölgeyi tetikleyen yer altı ve yüzey suları 1-2 gün içinde kontrollü bir şekilde heyelan bölgesinden uzaklaştırılarak derelere deşarj edilecek. Bunların yanı sıra bölgenin ivedilikle afet risk haritası çıkarılacak."

Güler, hiçbir eksiklik göstermeden tüm imkanlarla bölgede olduklarına işaret ederek, "Mağdur olan vatandaşlarımızın üzüntüsü bizim üzüntümüzdür. Devletimiz güçlüdür. Hiçbir endişeye imkan vermeden çalışmalarımızı sıkı bir şekilde sürdüreceğiz. Halkımıza hiçbir sıkıntı hissettirmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Aybastı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler heyelan ordu

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