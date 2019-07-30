HABER

Ordu'da 5 metrelik boşluğa düşen genç ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 23:07 | Son Güncelleme

Fatsa ilçesinde bir kişinin, yapımı devam eden meydan inşaatında açık bırakılan boşluğa düşme anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, 19 yaşındaki bir gencin yapımı devam eden meydan inşaatında açık bırakılan 5 metrelik boşluğa düşme anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Aygün, koşarak yolun karşısına geçmek isterken yapımı devam eden Cumhuriyet Meydanı'nda otopark girişindeki 5 metrelik boşluğa düştü.

Aygün'ün boşluğa düştüğünü gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Aygün, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen genç, buradaki tedavisinin ardından Ordu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ailesi tarafından 'cadı' diye sokağa atılmıştı! İşte son haliAilesi tarafından 'cadı' diye sokağa atılmıştı! İşte son hali
Korkunç kaza! Anne-baba-oğul hayatını kaybettiKorkunç kaza! Anne-baba-oğul hayatını kaybetti
Bakan Pekcan: Biz bakanlar olarak hazırız, iş dünyası sıra sizdeBakan Pekcan: Biz bakanlar olarak hazırız, iş dünyası sıra sizde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boşluğa düşme Fatsa Kaza yaralı

En Çok Okunan Haberler

Emre Mor'dan ilginç açıklama

Emre Mor'dan ilginç açıklama

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

AYM 'barış bildirisi' kararıyla ilgili gerekçesini açıkladı

AYM 'barış bildirisi' kararıyla ilgili gerekçesini açıkladı

Türkiye çıkarıldı, Japonya talip oldu!

Türkiye çıkarıldı, Japonya talip oldu!

Feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Feci kaza: Çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tunceli’de feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Korkunç kaza! Anne-baba-oğul hayatını kaybetti

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Kritik MGK sonrası önemli açıklamalar!

Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs devrildi

Feci kaza: Çok sayıda yaralı var

AYM akademisyenlerle ilgili kararının gerekçesini açıkladı

AYM 'barış bildirisi' kararıyla ilgili gerekçesini açıkladı

MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

En az 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı! Oğuz Haksever kimdir?

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.