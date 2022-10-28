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  4. Ordu'da cep telefonu bayisine giren peçeli baykuş doğaya salındı

Ordu'da cep telefonu bayisine giren peçeli baykuş doğaya salındı

28.10.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Ünye ilçesinde cep telefonu bayisine giren peçeli baykuş doğaya bırakıldı.

Ordu'da cep telefonu bayisine giren peçeli baykuş doğaya salındı

İlçenin Niksar Caddesi'nde girdiği cep telefonu bayisinden zabıta ekiplerince alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Ünye Şefliğine teslim edilen baykuşun bakım ve rehabilitasyon süreci tamamlandı.

Peçeli baykuş, Atatürk Mahallesi Çamlık mevkisinde doğaya salındı.

DKMP Ünye Şefi Saygın Yıldırım, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "İnşallah peçeli baykuşumuzun ömrü uzun, nesli bol olur." dedi.

Cep telefonu bayisi işletmecisi, 24 Ekim'de sabah iş yerini açtığında içeride baykuş olduğunu fark etmiş, şaşıran işletmeci Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Ünye Bölge Amirliğini arayarak bilgi vermişti. İş yerine gelen zabıta memuru peçeli baykuşu bulunduğu yerden alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefliğine teslim etmişti.

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Ordu peçeli baykuş

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