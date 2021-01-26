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Ordu’da kumar oynayan 30 kişiye 103 bin lira para cezası

26.01.2021 10:41 | Son Güncelleme:
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Ordu’da kumar oynayan 30 kişiye 103 bin lira para cezası

Ordu’nun Fatsa ilçesinde korona virüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 30 kişiye toplam 103 bin 374 lira idari para cezası uygulandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sorumluluk sahası içerisinde 3 farklı adrese kumar operasyonu düzenledi.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde korona virüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 30 kişiye toplam 103 bin 374 lira idari para cezası uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sorumluluk sahası içerisinde 3 farklı adrese kumar operasyonu düzenledi. ‘Kumar oynamak ve oynanmasına imkan sağlamak’ suçuna yönelik olarak yapılan operasyonda sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynadıkları tespit edilen 30 kişiye Hıfzıssıhha ve Kabahatler Kanunu’na muhalefetten toplamda 103 bin 374 lira idari para cezası uygulandı. Kumar maksadıyla toplanan paralara da mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.
Ekipler, kumar oynanmasının ve imkan sağlanmasının önüne geçilmesi için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

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