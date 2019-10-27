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Ordu'da minibüsle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 13:37 | Son Güncelleme

Ordu'da minibüsle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Saraçlı Mahallesi sanayi girişi mevkisinde, İsa Ecioğlu yönetimindeki 52 AAY 743 plakalı otomobil ile Gökhan Kisbet idaresindeki 52 EZ 365 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsü Ecioğlu, Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince çıkarıldı.

Yaralı Ecioğlu, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
1 yaralı Kaza Ünye

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