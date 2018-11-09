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Ordu'da öğrenciler Atatürk silüeti oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 12:29 | Son Güncelleme

Ordu'da öğrenciler Atatürk silüeti oluşturdu

Ordu'da öğrenciler, hazırladıkları koreografi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetini oluşturdu.

Altınordu ilçesindeki Fatih Anadolu Lisesi öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla koreografi hazırladı.

Yaklaşık 550 öğrenci, öğretmenlerinin de desteğiyle okul bahçesinde Atatürk'ün silüetini oluşturdu. Öğrencilerin hazırladığı gösteri havadan da görüntülendi.

Okul müdürü Osman Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin kurtarıcısı ve kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yılı nedeniyle öğrencilerle Atatürk'ün silüetini oluşturduklarını söyledi.

Yılmaz, 550 öğrencinin bu projede yer aldığını kaydederek, "Geçen yıl Atatürk imzası ile başlamıştık. Bu yıl da bu geleneği sürdürdük. Ortaya da çok iyi bir görüntü çıkardık. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutlarım." dedi.

Yılmaz, oluşturdukları koreografide kendilerine destek olan Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü yetkililerine de teşekkür etti.

Öte yandan, aynı okulun öğrencileri, geçen yıl da hazırladıkları koreografiyle Atatürk'ün imzasını oluşturmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk Fatih Anadolu Lisesi ordu öğrenci

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