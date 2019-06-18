Ordu'da sağanak etkili oldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve yaklaşık 2 saat süren yağış nedeniyle Ünye Devlet Sahil Yolu Yalı mevkisinde yolda su birikintileri oluştu. Bazı araçlar da trafikte ilerlemekte zorlandı.

Çamurlu Mahallesi'ndeki bir binanın zemin katında Yaşar Arnak ve Ümit Bıçak'ın oturduğu 2 evi ise su bastı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü Ünye Şubesi ekipleri, söz konusu evlerde tahliye işlemi başlattı.

Ekipler ayrıca Fevzi Çakmak, İpekyolu, Atatürk, Gölevi ve Çamurlu mahallelerinde taşan kanalizasyonlara müdahale etti.

Ünye Belediyesi ekipleri de sorunlu bölgelere müdahalede bulunarak olası su baskınlarının önüne geçti.

Bazı yollarda aşırı yağış nedeniyle meydana gelen çökmeler sonucu olumsuzluk yaşanmaması için ekiplerce yollara güvenlik şeritleri yerleştirildi.

Belediye, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak sebebiyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, rüzgar ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.