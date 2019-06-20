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Ordu'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 14:08 | Son Güncelleme

Ordu'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ersin Alp (36) idaresindeki 52 GS 387 plakalı otomobil, Kumbaşı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarken, sürücü Alp ise kaldırıma fırladı.

Daha sonra yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, yolda durabildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler sürücü Alp'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Bölgeye gelen Alp'in yakınları da gözyaşı döktü.

Evli olan Ersin Alp'in, Perşembe Belediyesi CHP meclis üyesi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Altınordu Ersin Alp ordu trafik kazası

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