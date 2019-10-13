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Ordu'da yavru köpekleri öldüren kişiye 6 bin 208 lira ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 17:56 | Son Güncelleme

Fatsa ilçesinde 4 yavru köpeği öldürdüğü iddia edilen kişiye 6 bin 208 lira idari para cezası verildi, adli işlem başlatıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 4 yavru köpeği öldürdüğü iddia edilen kişiye 6 bin 208 lira idari para cezası verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Kılıçlı Mahallesi'nde şüpheli D.Ç'nin, evinin önündeki 4 yavru köpeği öldürerek araziye attığına ilişkin videoların sosyal medyada yayınlanması üzerine Vali Seddar Yavuz'un talimatıyla tahkikat başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığı ile Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler olayın meydana geldiği Fatsa'nın Kılıçlı Mahallesi'ne giderek, 4 yavru köpeği öldürüp araziye attığı belirlenen şüpheli D.Ç. isimli şahsı gözaltına almışlardır. Olayın şüphelisi olan D.Ç. hakkında, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 13. maddesi kapsamında adli ve idari işlem başlatılmıştır. Ayrıca Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce öldürülen hayvan başına bin 552 lira olmak üzere toplam 6 bin 208 lira idari yaptırım cezası uygulanmıştır. Olayla ilgili olarak Fatsa Cumhuriyet Savcılığınca da adli işlem başlatılmıştır."

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fatsa ilçesi ordu Valilik yavru köpek

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