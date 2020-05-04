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.org satışları askıya alındı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.05.2020 12:25 | Son Güncelleme

.org satışları bu alan adı uzantısını yöneten, kar amacı gütmeyen vakıf şirketinin özel sermayeli bir şirkete satılması nedeniyle durduruldu.

.org satışları askıya alındı

Alan adı uzantısını yöneten Public Internet Registry (PIR) şirketini 1 milyar dolara satın alan Ethos Capital’ın .org alan adlarını artık ticari olarak pazarlama girişimi geri tepti. Bu nedenle, .org alan adını kullanan dev yardım kuruluşları alan adı için çok büyük fiyatlar ödemek zorunda kalması söz konusu olmuştu.

.org alan adlarının özel bir şirkete geçmesi sadece maliyet açısından değil, kurumlara sansür getirme endişesi de yaratıyor. Kar amacı gütmeyen, çoğu da sivil toplum örgütü olan kurumların, özel sermaye şirketinin çıkarlarına ters yayın yapması halinde, sansüre uğraması riski bulunacak.

ICANN YORUM YAPMADI

Alan adlarının yönetimi konusunda regülatör kurum olan  Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Icann) ise bu satış işlemi hakkında yorum yapmadı. Ancak Icann’ın .org alan adı satışını ve devrini durdurması dikkat çekti.
.org alan adlarını yöneten eski şirketin 360 milyon dolar borçlu olmasının satışta önemli olduğu vurgulanıyor. Ancak PIR’ın finansman sorununun çözüleceği ve .org yönetimi konusunda hizmet vermeye zorlanacağı belirtiliyor.

Bakalım, Icann ve diğer STK’lar, .org alan adını kurtarabilecek mi, yoksa bu kar amacı gütmeyen alan adı, özel sermayenin kontrolüne mi girecek?

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